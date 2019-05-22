Криминал на Евровидении: в России заговорили о накрутке голосов

Евровидение 2019 - в России обвинили конкурс в накрутке голосов (коллаж: РБК-Украина)

Евровидение в Тель-Авиве никак не дает покоя России, занявшей третье место

Евровидение 2019, которое завершилось гранд-финалом 18 мая и победой нидерландца Дункана Лоуренса, российский критик Сергей Соседов назвал "криминальным конкурсом" и обвинил организаторов в накрутке голосов за проплаченных участников. Об этом сообщают росСМИ.

Так, по словам известного критика, победителей назначили заранее, а голоса подтасовали. К такому выводу Соседов пришел, анализируя многие подобные песенные состязания, в том числе и "Голос. Дети", в котором из-за накрутки голосов оскандалилась "победительница" - дочь Алсу.

"Везде вы найдете накрутки голосов: боты проплаченные, дополнительные карты. И вот мне сдается, что на Евровидении та же ситуация. Это к гадалке не ходи", - заявил Соседов.

Также Соседов прокомментировал и песню победителя - Дункана Лоуренса. По словам критика, песня хорошая, но не лучшая. А лучшим выступлением Евровидения Соседов назвал песню азербайджанца Чингиза Мустафаева "Truth".

Евровидение 2019 - в России обвинили конкурс в накрутке голосов (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

"Впрочем, даже песня Сережи Лазарева - и та музыкально лучшая, чем песня голландца", - уверен Соседов.

На мысли о подтасовке Соседова наталкивает и то, что даже букмекеры изначально принимали ставки на победу голландца Дункана Лоуренса.

Евровидение 2019 - в России обвинили конкурс в накрутке голосов (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Критик называет одной из причин подобных манипуляций то, что именно Евросоюз принимает решение, кому победить. А поскольку Голландия с 1975 года не побеждала на Евровидении, победу решили отдать именно ей.

Второе место Италии также вызвало негодование у Соседова. По его словам, совсем не выдающаяся композиция в стиле R'n'B (Mahmood, песня "Soldi". - Ред.) совсем не вписывается в рамки Евровидения.

Евровидение 2019 - в России обвинили конкурс в накрутке голосов (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

По мнению Соседова, второе место итальянцу отдали, чтобы польстить Италии, которая много лет не участвовала в Евровидении, считая это для себя низким, ведь в Италии есть свой конкурс - Сан-Ремо.

"Второе место итальянца - это криминал на конкурсе. Полагаю, что есть договоренности, что уж там", - заявляет критик.

Напомним, Верка Сердючка зажгла в гранд-финале Евровидения 2019 - украинская звезда исполнила хит "Toy" Нетты Барзилай, "порвавший" Евровидение и мировые чарты в прошлом году.

Также сообщалось, что на выступлении Мадонны на Евровидении произошел странный инцидент.