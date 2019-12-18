Комунальні тарифи в 2020: які зміни чекають на українців

В Україні в опалювальний сезон 2019-2020 тарифи на газ для населення становлять від 6,5 до 7,09 гривень за кубометр. Також піднявся попит на енергоносії, а ціну на електрику хочуть підвищити на 30%.

Що зміниться для українців у 2020 році й скільки доведеться платити за комуналку - читайте в матеріалі Styler.

Ціни на опалення в 2020

Кабмін планував встановити ринкову вартість блакитного палива для населення з січня 2020-го щоб уникнути зміни ціни, однак впровадження нововведення поки відклали - орієнтовно до середини весни (до кінця опалювального сезону).

Зараз ціна на газ для населення зафіксована на весь опалювальний сезон.

Уряд зобов'язав НАК "Нафтогаз України" продавати газ населенню з 1 січня до 1 травня 2020 року за ціною 6,96 грн за кубометр з ПДВ (без тарифів на транспортування). При цьому у споживачів є вибір: залишитися у програмі "страхова ціна", або вийти з неї та відмовитися від гарантованої ціни. Це потрібно зробити до 20 грудня, і у разі виходу з програми оплата газу проходитиме за діючою місячною ціною, що складеться на ринку.

Очікується, що ціни на газ для населення знову будуть ринковими з 1 травня 2020 року.

У порівнянні з минулим роком, українці платитимуть за опалення на 7% менше.

Тарифи на світло в Україні з 2020

Вартість електроенергії в Україні тримається на одному рівні вже два роки і становить 0,9 гривень за перші 100 кВт в місяці та 1,68 гривень за наступні.

Втім, вже у 2020 році тарифи на світло можуть змінитися. Планують скасувати поділ за обсягом споживання і зафіксувати середню ціну.

На думку експертів, подорожчання електрики на третину було б економічно обґрунтованим.

Подорожчання не відбудеться відразу для всіх з січня наступного року, щоб не шокувати все населення. Спочатку хочуть підняти ціну для великих побутових споживачів - хто витрачає в місяць понад 500 кВт/год. Це торкнеться заможних громадян з великою житловою площею, які можуть заплатити за більш високі тарифи, а також власники електрокотлів.

За словами міністра енергетики Олексія Оржеля, в цю групу "щасливчиків" входять або дуже забезпечені люди, або ті, хто, маючи якісь виробництва, сплачують за електроенергію за тарифом для фізосіб, тим самим порушуючи закон.

Так, для них ціна на світло може збільшитися з 1,68 до 2,88 гривень за кВт/год.

Поки ж перші 100 кВт/год, як і раніше, коштуватимуть 90 копійок. Як довго це триватиме і коли ціну на світло піднімуть на 30% для всіх, поки не відомо. Аналітики припускають, що це станеться до кінця 2020-го.

Ціна на воду та послуги ЖКГ

В результаті фіксації вартості газу вже на початку нового року може подешевшати гаряча вода. Поки ціни за один кубометр складають від 75,74 до 83,66 гривень (тариф залежить від наявності рушникосушок).

У Кабміні тривають дискусії щодо можливої відмови від встановлення граничної вартості гарячої води, з причини можливого дефіциту бюджету.

Нагадаємо, що колишній уряд встановив граничні тарифи на послугу з постачання теплом для населення на рівні 1,4 тис. гривень за 1 Гкал (при наявності приладів обліку) і 35,21 гривень за 1 кв. м (без приладів обліку). У ньому встановлювалися граничні тарифи на послугу гарячого водопостачання: 83,66 гривень за кубометр (при підключенні рушникосушок) і 75,74 гривень за кубометр (при відсутності рушникосушок).

Зараз питання остаточно встановлення тарифів на гарячу воду ще не вирішене. Пропонується як знизити ціну на 10%, так і підвищити на 15%.

У платіжках в 2019-му навесні збільшилися цифри вартості вивезення твердих побутових відходів. Так, у ціну включено оплату за последующюю утилізацію і переробку.

В різних областях органи місцевої влади самі встановили тарифи на вивезення кожного окремого виду сміття, тому вартість у різних регіонах своя.

В 2020 році подорожчання цієї послуги не передбачається.