Як заощадити на електриці: корисні поради українцям

Як заощадити на електриці (Колаж РБК-Україна)

Для того, щоб зменшити суму за електроенергію в платіжках - прислухайтесь до цих порад

Як заощадити на електроенергії - питання, яке хвилює всіх українців, адже тарифи на електрику зовсім не демократичні, а зберегти свій гаманець хочеться всім. Взимку громадяни нашої країни зазвичай використовують у півтора рази більше електрики, ніж влітку. Постачальник послуги з электрики Yasno дав українцям кілька практичних порад, як зменшити суму за "електрику" у платіжних квитанціях.

Поради щодо економії світла:

Перевірте, щоб на вікнах і дверях не було щілин, замініть гумові ущільнювачі, відрегулюйте фурнітуру - це дозволить зменшити тепловтрати;

Переконайтеся, що вимикачі і розетки щільно прилягають до стін, а отвори для кондиціонерів герметично закриті і не створюють протягів;

Використовувати електрообігрівачі з урахуванням площі опалювального приміщення;

Віддавайте перевагу більш ефективним обігрівачам: конвекторним, керамічним та інфрачервоним замість масляних і тепловентиляторів (вони витрачають більше електрики);

Подбайте, щоб холодильник стояв подалі від радіаторних батарей, стояків опалення та електрообігрівачів;

Взимку світловий день коротший, тому електроосвітленням люди користуються частіше. Замініть звичайні лампи розжарювання на LED-лампи, які споживають до 10 разів менше електроенергії;

Вимикайте світло, залишаючи приміщення;

Також варто відзначити, що установка двозонного лічильника дозволить платити вдвічі менше за електроенергію, споживану з 23:00 до 07:00. Не забувайте про смарт-розетки. Вони допоможуть програмувати включення/вимикання енергоємних приладів.