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В Україні введуть новий вид комунальних тарифів: за що доведеться доплатити

STYLERЖиття    05.12.2019 - 20:55
В Україні введуть новий вид комунальних тарифів: за що доведеться доплатити
В Україні з'явиться новий вид комунального тарифу (колаж: РБК-Україна)

Комунальні тарифи зміняться вже з січня 2020 року

В Україні введуть новий вид тарифу на холодну воду. Поки що це торкнеться тільки жителів Києва, які обслуговуються "Київводоканалом". З січня 2020 року мешканцям багатоквартирних будинків доведеться платити внески за обслуговування будинкових лічильників на воду.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на керівництво "Київводоканалу".

Валерій Люлін, керівник розрахункового департаменту компанії каже, що ці гроші будуть спрямовані на ремонт, обслуговування та повірку лічильників.

Таким чином, вже в січні в квитанціях з'явиться нова графа. Ця плата буде нараховуватися щоквартально. У січні буде нараховано тариф за четвертий квартал 2019 року (жовтень, листопад, грудень).

Плата буде незначною - від 10 до 20 грн, і буде залежати від того, скільки в будинку квартир і вимірювальних приладів.

За словами Люліна, раніше обслуговування лічильників здійснювалося за рахунок компанії і в щомісячний тариф не входило.

При цьому звертається увага, що у внески вартість встановлення нових приладів обліку не входить.

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