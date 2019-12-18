Коммунальные тарифы в 2020: какие изменения ждут украинцев

В Украине в отопительный сезон 2019-2020 тарифы на газ для населения составили от 6,5 до 7,09 гривен за кубометр. Также поднялся спрос на энергоносители, а цену на электричество хотят повысить на 30%.

Что изменится для украинцев в 2020 году и сколько придется платить за коммуналку - читайте в материале Styler.

Цены на отопление в 2020

Кабмин планировал установить рыночную стоимость голубого топлива для населения с января 2020-го чтобы избежать изменения цены, однако внедрение новшества пока отложили - ориентировочно до середины весны (к концу отопительного сезона).

Сейчас цена на газ для населения зафиксирована на весь отопительный сезон.

Правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ населению с 1 января до 1 мая 2020 года по цене 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку). При этом у потребителей есть выбор: остаться в программе "страховой цены", или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены. Это нужно сделать до 20 декабря, и в случае выхода из программы оплата газа будет проходить по действующей месячной цене, которая сложится на рынке.

Ожидается, что цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года.

По сравнению с прошлым годом, украинцы будут платить за отопление на 7% меньше.

Тарифы на свет в Украине с 2020

Стоимость электроэнергии в Украине держится на одном уровне уже два года и составляет 0,9 гривен за первые 100 кВт в месяце и 1,68 гривен за следующие.

Впрочем, уже в 2020 году тарифы на свет могут измениться. Планируют отменить разделение по объему потребления и зафиксировать среднюю цену.

По мнению экспертов, подорожание электричества на треть было бы экономически обоснованным.

Подорожание не произойдет сразу для всех с января следующего года, чтобы не шокировать все население. Вначале хотят поднять цену для крупных бытовых потребителей - кто расходует в месяц свыше 500 кВт/ч. Это коснется состоятельных граждан с большой жилплощадью, которые могут заплатить за более высокие тарифы, а также владельцы электрокотлов.

По словам министра энергетики Алексея Оржеля, в эту группу "счастливчиков" входят либо очень обеспеченные люди, либо те, кто, имея какие-то производства, платят за электричество по тарифу для физлиц, тем самым нарушая закон.

Так, для них цена на свет может увеличиться с 1,68 до 2,88 гривен за кВт/ч.

Пока же первые 100 кВт/ч, как и прежде, будут стоить 90 копеек. Как долго это продлится и когда цены на свет поднимут на 30% для всех, пока не известно. Аналитики предполагают, что это произойдет к концу 2020-го.

Цена на воду и услуги ЖКХ

В результате фиксации стоимости газа уже в начале нового года может подешеветь горячая вода. Пока цены за один кубометр составляют от 75,74 до 83,66 гривен (тариф зависит от наличия полотенцесушителей).

В Кабмине продолжаются дискуссии относительно возможного отказа от установления граничной стоимости горячей воды, по причине возможного дефицита бюджета.

Напомним, что прежнее правительство установило предельные тарифы на услугу по снабжению теплом для населения на уровне 1,4 тыс. гривен за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 гривен за 1 кв. м (без приборов учета). В нем устанавливались предельные тарифы на услугу горячего водоснабжения: 83,66 гривен за кубометр (при подключении полотенцесушителей) и 75,74 гривен за кубометр (при отсутствии полотенцесушителей).

Сейчас вопрос окончательно установления тарифов на горячую воду еще не решен. Предлагается как снизить цену на 10%, так и повысить на 15%.

В платежках в 2019-м весной увеличились цифры в стоимости вывоза твердых бытовых отходов. Так, в цену включили оплату за последующюю утилизацию и переработку.

В разных областях органы местной власти сами установили тарифы на вывоз каждого отдельного вида мусора, поэтому стоимость в разных регионах своя.

В 2020 году подорожание этой услуги не намечается.