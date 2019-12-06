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Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін

Новини » Економіка     06.12.2019 - 16:21
Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За рахунок термоізоляції розмір платіжки можна знизити не тільки на 30%, а і на 50%

Кабінет міністрів розробив механізм, який дозволить знизити розмір платежів українців за житлово-комунальні послуги на 30%. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, більше 60% у платіжці багатоквартирного будинку - це тепло і гаряча вода. . "Якщо це основна частина витрат, то, щоб оптимізувати цю ситуацію, якщо я хочу знизити платіжку, потрібно починати з цього", - сказав він.

За його словами, у тарифі дві складових - ціна тепла (в якій майже 80% складає ціна газу) і обсяг споживання.

"Що правильно зробити? Правильно - спочатку знизити споживання. Яким чином? Дуже просто, знову повертаємося до питання енергоефективності. Найпростіше - це термомодернізація, тобто енергозбереження. Причому ці всі історії з пінопластом, який ліпиться до стіни - це створює більше шкоди", - сказав він.

За й ого словами, якщо серйозно говорити про термомодернізацію багатоквартирних будинків в нашій країні, ми можна економити приблизно від 25 до 60, іноді 70 відсотків тепла.

"Це означає, що в цій частині платіжка може знизитися на 30 відсотків, а в окремих випадках навіть удвічі", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запропонував внести до Верховної ради як невідкладний проект закону від президента про зниження тарифів на ЖКГ. Прем'єр повідомив, що завдяки законопроекту тариф повинен знизитися на 80-130 гривень

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (45%) заявили, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у жовтні 2019 року зросли порівняно з жовтнем 2018 року.

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Теми: Опалювальний сезон
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