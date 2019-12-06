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Українців чекає приємний сюрприз з комуналкою: що зміниться

STYLERЖиття    06.12.2019 - 19:28
Українців чекає приємний сюрприз з комуналкою: що зміниться
Субсидії і комунальні тарифи в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні знизяться тарифи на опалення

Комунальні тарифи на опалення у 2020 році зменшаться, а субсидії в Україні будуть гарантовано виплачені всім одержувачам цієї пільги від держави. Про це розповіла журналістам міністр фінансів Оксана Маркарова.

Чиновник зазначила, що в бюджеті на 2020 рік закладено достатньо фінансів, щоб забезпечити всім субсидіантам соціальні виплати.

За словами Маркарової, згідно з розрахунками міністерства соцполітики, ті українці, які потребують матеріальної підтримки у нинішньому опалювальному сезоні і відповідають усім критеріям, будуть забезпечені підтримкою від держави.

"Тому тут треба сказати, щоб всі були спокійні - субсидія буде надана", - заявила міністр.

Крім того, Маркарова запевнила, що цієї зими українці будуть менше платити за опалення, оскільки ціна на газ знизилася.

"Разом з тим, що у нас зменшується ціна на газ і разом з тим, що у нас є міцний курс, очевидно, що ціна, яку будуть платити люди - буде менше", - запевняє чиновник.

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