Українців чекає приємний сюрприз з комуналкою: що зміниться

Субсидії і комунальні тарифи в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні знизяться тарифи на опалення

Комунальні тарифи на опалення у 2020 році зменшаться, а субсидії в Україні будуть гарантовано виплачені всім одержувачам цієї пільги від держави. Про це розповіла журналістам міністр фінансів Оксана Маркарова.

Чиновник зазначила, що в бюджеті на 2020 рік закладено достатньо фінансів, щоб забезпечити всім субсидіантам соціальні виплати.

За словами Маркарової, згідно з розрахунками міністерства соцполітики, ті українці, які потребують матеріальної підтримки у нинішньому опалювальному сезоні і відповідають усім критеріям, будуть забезпечені підтримкою від держави.

"Тому тут треба сказати, щоб всі були спокійні - субсидія буде надана", - заявила міністр.

Крім того, Маркарова запевнила, що цієї зими українці будуть менше платити за опалення, оскільки ціна на газ знизилася.

"Разом з тим, що у нас зменшується ціна на газ і разом з тим, що у нас є міцний курс, очевидно, що ціна, яку будуть платити люди - буде менше", - запевняє чиновник.