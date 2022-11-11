В Киеве приняли решение об обустройстве безопасных остановок: "изучили опыт Израиля"

В Киеве установят специальные защитные конструкции в пределах остановок общественного наземного транспорта, где могут укрыться пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев во время воздушных тревог.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Анна Свириденко на своей странице в Facebook .

Так, соответствующий проект решения о безопасных остановках был проголосован на пленарном заседании ІІ сессии Киевсовета ІХ созыва 10 ноября.

Она обратила внимание, что таким образом решается вопрос о необходимости поиска убежища гражданам, которые во время воздушной тревоги вынуждены покидать салоны муниципального транспорта - он останавливается при сигналах и не перевозит в это время пассажиров - на улицах столицы.

По словам Свириденко, при разработке инициативы о конструкциях гражданской защиты депутаты изучили опыт Израиля, где на каждой остановке стоят железобетонные бункеры без окон и с одним входом.

"Рассчитаны на несколько десятков человек. Возле защитных конструкций могут устанавливать бетонные стены толщиной 20 см. Это позволяет укрыться при обстреле и защититься от осколков", - объясняет она.

Кто будет изготавливать защитные конструкции

Этим займутся столичные предприятия. Депутат выразила надежду, что бетонные укрытия для Киева "смогут сделать оперативно".

Где их установят

Вопрос утверждения мест для размещения конструкций - на контроле Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия "Киевпастранс" и коммунальной корпорации "Киевавтодор". Они совместно с районными администрациями должны подготовить список остановок, где нужны защитные сооружения.