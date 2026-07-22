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Сенат США продвинул рассмотрение законопроекта о поддержке Украины

04:48 22.07.2026 Ср
1 мин
Документ уже прошел второе чтение и ждет рассмотрения на пленарном заседании
aimg Екатерина Коваль
Сенат США продвинул рассмотрение законопроекта о поддержке Украины Фото: документ дойдет до рассмотрения на пленарном заседании (Getty Images)
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Американский Сенат сделал еще один шаг к рассмотрению "Закона о поддержке Украины" - документ был внесен в законодательный календарь после второго чтения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Конгресса США.

Речь идет о документе HR2913 - его движение было зафиксировано 20 июля, когда законопроект прошел второе чтение и попал в повестку дня Сената в общей главе под номером 462.

Это означает, что документ может теперь дойти до рассмотрения на пленарном заседании.

Сама инициатива не нова – ее подал в Палату представителей демократ Грегори Микс из Нью-Йорка еще весной прошлого года, 14 апреля 2025-го.

С этого момента законопроект рассматривают сразу несколько профильных комитетов - от иностранных дел и вооруженных сил до бюджета и судебной власти, а по документу уже состоялось одно именное голосование.

Напомним, в ОПУ уже объясняли, как будет работать механизм "адских санкций" – обновленная редакция законопроекта Sanctioning Russia Act 2026 демонстрирует переход от политического сигнала к системному экономическому давлению на Россию.

До этого становились известны новые детали самого законопроекта Линдси Грэмма, а также кто как раз может попасть под будущие санкции США.

Сам Трамп ранее оценивал возможность принятия этих санкций против страны-агрессорки.

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