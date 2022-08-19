У Харкові встановили першу безпечну автобусну зупинку: як вона виглядає

У Харкові встановили першу автобусну зупинку з бетонним укриттям. У ній може розміститися до 30 осіб. У приміщенні є телевізор, інтернет і прямий зв'язок з диспетчером.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, таке укриття не захистить від важких ракет, але від осколків людей захистити зможе.

"Зрозуміло, що вона від прямого попадання ракетами, важкими ракетами, напевно, не врятує. Але від осколків, від РСЗВ вона буде рятувати життя і здоров'я людей. Зупинка оснащена вай-фаєм, там є телевізор, де люди можуть дивитися, коли під'їжджає громадський транспорт. І є ще прямий зв'язок з диспетчером, тому з будь-яких питань люди можуть звертатися", - додав Терехов.

Фото: t.me/Tsaplienko

Ця зупинка перша, але будуть інші, схожі. Розміри таких зупинок можуть змінюватися. Як пояснив мер Харкова, ці зупинки модульні і її розміри можна зменшувати або збільшувати, залежно від району та пасажиропотоку.

Різним буде і зовнішній вигляд безпечних зупинок транспорту - на першій вже зображений мурал. На інших будуть інші малюнки.

Усередині такої зупинки може сховатися до 30 осіб. Всередині першої зупинки встановлено 12 сидячих місць, є 100 кг піску на випадок пожежі. Також є камери, проведено вай-фай.