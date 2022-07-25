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У Харкові на зупинках з'являться бомбосховища

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Понеділок 25 липня 2022 16:01
У Харкові на зупинках з'являться бомбосховища Фото: у Харкові на зупинках з'являться бомбосховища (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові, через нещодавні обстріли по зупинках громадського транспорту, планують побудувати додаткові залізобетонні бомбосховища.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Протягом 2-3 тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед - на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв", - пише Терехов.

За словами мера, це будуть залізобетонні конструкції, які розташовуватимуть поруч із зупинками. У разі загрози обстрілу, містяни зможуть сховатися й перечекати повітряну тривогу.

Водночас такі укриття є і в Ізраїлі.

"І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків", - додає мер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові містян закликали відмовитися від громадського транспорту щоранку й користуватися метро.

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