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За прикладом Харкова. У Кропивницькому хочуть облаштувати бетонні зупинки-укриття

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Кропивницький, Вівторок 09 серпня 2022 16:16
За прикладом Харкова. У Кропивницькому хочуть облаштувати бетонні зупинки-укриття Фото: проект бетонних зупинок-укриттів у Харкові (мерія Харкова)
Автор: Руслан Гаращенко

У Кропивницькому планують облаштовувати бетонні зупинки-укриття за прикладом Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника місцевої ОВА Андрія Райковича.

Він зазначив, що в останні дні в місті стало звучати набагато більше тривог, а люди просять подбати про облаштування укриттів в місцях масового скупчення.

"Проаналізував досвід Харкова, де встановлюють типові зупинки – укриття. Справа не дешева, але мова йде про життя і безпеку. Почнемо робити це і ми. Тому звертаюся до бізнесменів, підприємців долучитися до облаштування таких укриттів. І не тільки в Кропивницькому. Співпрацюйте з місцевою владою, наявність таких укриттів – не розкіш, а вимога часу", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові, через недавні обстріли по зупинках громадського транспорту, планують побудувати додаткові залізобетонні бомбосховища.

Схожі зупинки вже давно відкриті в Ізраїлі.

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