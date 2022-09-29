Решение об укрытиях на остановках в Киеве вызвало споры: в чем причина

В Киеве планируют обустроить специальные укрытия на остановках - в этих конструкциях гражданской защиты пассажиры после остановки наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги смогут переждать опасность вражеских обстрелов.

Как заявляют в общественной инициативе Пассажиры Киева на странице в Facebook, предлагаемые защитные сооружения на остановках неустойчивы к прямому поражению, дорогие и "не решают проблему простоя коммунального общественного транспорта столицы во время тревог".

"Пассажиры коммунального общественного транспорта Киева вынуждены ждать часами, тратить сотни гривен на такси и иметь стресс, если тревога застала перед комендантским часом. При этом весь другой транспорт работает!" - подчеркивается в сообщении.

Также в организации напомнили, что был зарегистрирован проект решения о возобновлении работы общественного транспорта во время сигналов воздушной тревоги.

В инициативе рассказали, что вопрос о таких укрытиях на остановках уже обсуждался при участии ГСЧС при рассмотрении их петиции.

"И общее впечатление участников обсуждения было таким, что это нецелесообразно", - отмечается в публикации.

Активисты обратили внимание, что в столице - тысячи остановок общественного транспорта. А конструкции, которые могут быть применены для потенциальной защиты - сборные, поэтому "не выдерживают прямого или близкого попадания".

"Так какой у них смысл? Имеем ситуацию, когда на этот проект заложат сотни миллионов гривен из бюджета города, в то время, когда Киевпасстранс по несколько месяцев задерживает зарплату работникам и теряет доходы вследствие простоя во время воздушной тревоги", - говорят в инициативе.

Защитная конструкция на улице для безопасности граждан во время воздушной тревоги (фото: facebook.com)