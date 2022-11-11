У Києві прийняли рішення про облаштування безпечних зупинок: "вивчили досвід Ізраїлю"

У Києві встановлять спеціальні захисні конструкції в межах зупинок громадського наземного транспорту, де можуть укритися пасажири автобусів, тролейбусів та трамваїв під час повітряних тривог.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Ганна Свириденко на своїй сторінці у Facebook .

Так, відповідний проект рішення про безпечні зупинки проголосували на пленарному засіданні ІІ сесії Київради ІХ скликання 10 листопада.

Вона звернула увагу, що таким чином вирішується питання щодо необхідності пошуку укриття громадянам, які під час повітряної тривоги змушені залишати салони муніципального транспорту - він зупиняється при сигналах та не перевозить у цей час пасажирів - на вулицях столиці.

За словами Свириденко, під час розробки ініціативи щодо конструкцій цивільного захисту депутати вивчили досвід Ізраїлю, де на кожній зупинці стоять залізобетонні бункери без вікон та з одним входом.

"Розраховані на кілька десятків людей. Біля захисних конструкцій можуть встановлювати бетонні стіни товщиною 20 см. Це дозволяє сховатися під час обстрілів і захистися від осколків", - пояснює вона.

Хто виготовлятиме захисні конструкції

Цим займуться столичні підприємства. Депутатка висловила сподівання, що бетонні укриття для Києва "зможуть зробити оперативно".

Де їх встановлять

Питання затвердження місць для розміщення конструкцій - на контролі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства "Київпастранс" та комунальної корпорації "Київавтодор". Вони разом із районними адміністраціями мають підготувати список зупинок, де потрібні захисні споруди.