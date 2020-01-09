Катастрофа українського літака в Ірані: Серьога написав зворушливий вірш

Серьога написав вірш з приводу авіакатастрофи в Ірані (Фото: колаж РБК-Україна)

Серьога в поезії провів паралелі між авіакатастрофою та іншими подіями в світі в день трагедії

Після катастрофи українського літака в Ірані і загибелі 176 людина, включаючи 11 громадян України, на борту Boeing-737 авіакомпанії МАУ, в Україні 9 січня оголошено день жалоби. Суспільство тужить за жертвами катастрофи, і в аеропорт "Бориспіль" та під іранське посольство в Києві люди приносять квіти і паперові літачки. Білоруський репер Серьога, також відомий під псевдонімом Поліграф ШарикOFF, написав зворушливий вірш з приводу трагедії.

Артист і студент Харківського авіаційного інституту опублікував поезію на своїй сторінці в Facebook.

У творі екс-учасник шоу "Танці з зірками 2019" Сергій Пархоменко провів паралелі з іншими подіями на міжнародній політичній арені в день авіакатастрофи - зокрема, офіційну церемонію відкриття 8 січня газопроводу "Турецький потік" за участю президентів Туреччини, РФ, Сербії та прем'єра Болгарії.

Також у вірші Серьога відзначив низку інших "збігів", тривачих бойових дій, загибель людей "за планом ферзя".

Боинг утром без всякого предупреждения

в облаках превратился в кровавый цветок

это все совпадение.. все совпадение..

в этот день запустили турецкий поток

в терминале встречали без лиц привидения

губы тихо шептали.. дочурка.. сынок

это все совпадения, все совпадения

в этот день запустили турецкий поток

все баланса земного как-будто бы ради

хомо эра за эрой друг друга теснят

эти хомо как прежде друг другу не рады..

между этими хомо как прежде резня

сто веков, сто эпох, сто царей, сто империй

с той поры, как с деревьев спустились, дрожа

ни единого дня без обид и истерик

убивают друг друга, плодясь и множАсь

все как прежде, затейливых камушков ради,

ради шкур про запас и пещер видовых

Победителям жизни как прежде награды

самки, сладко текущие, зебры и львы

колесницы в багряном как солнце металле

и ковчеги с добром, что осметить нельзя

за кровавой баталией снова баталия

пешки падают в бездну по плану ферзя

и смеются одни, газ качая по трубам

и с надеждой в груди спать идут по ночам,

и рыдают другие, качаясь над трупами,

голосами дурными зовут палача

безопасным ремнем обнимая сиденье

кто-то спал, кто-думал о чем-то в тот миг

это все совпадение.. все совпадение

написали в то утро ведущие СМИ.

Серьога написав вірш про катастрофу літака МАУ в Ірані (Фото: facebook.com/SeryogaBook)

Користувачі мережі жваво відреагували на поезію та відзначають талант артиста, який дуже зачепив своїм твором з приводу страшної катастрофи літака в Ірані.

Браво, Сергій. Все в точку. Все по справі. Зачепили всіх.

Неймовірно сильно і правдиво... і від цього боляче душі...

Як боляче... все в точку... давайте любити одне одного;

Сердечне співчуття всім рідним і близьким. Царство Небесне всім, хто був на борту PS 752. При аварії літака загинули 28 дітей...