Останній політ: загиблий екіпаж був одним з кращих в МАУ

Авіакатастрофа в Ірані (Фото: t.me/pavlovskynews)

У МАУ розповіли про загиблих українців

Літак МАУ зазнав аварії біля Тегерана рано вранці 8 січня. На борту було 165 пасажирів і 9 членів екіпажу. Вся команда авіалайнера – українці, також відомо про двох пасажирів з України. Як повідомили в авіакомпанії, загиблий екіпаж був одним з найкращих в МАУ.

Рейс PS752 "Тегеран-Київ" вилетів з аеропорту Імама Хомейні рано вранці 8 січня. Практично відразу він зник з радарів і впав в околицях міста. Всі пасажири і члени екіпажу – загинули.

Пілоти:

Гапоненко Володимир Іванович – командир екіпажу

Наумкіна Олексій Євгенович – пілот-інструктор

Хоменко Сергій Анатолійович – другий пілот

Бортпровідники:

Овчарук Валерія Євгенівна

Лихно Денис Михайлович

Микитюк Марія Михайлівна

Статник Катерина Олегівна

Сологуб Юлія Миколаївна

Матков Ігор Валерійович

Пасажири:

Олена Малахова

Ольга Кобюк

Як повідомив президент МАУ Євген Дихне, всі загиблі працівники були одними з кращих фахівців, а сам літак – одним з кращих в компанії.

"Ми точно знаємо, що вони були кращими у своїй роботі - надійними, професійними, щирими. Вони любили те, що робили. І вони любили людей. І ми ніколи і нікому не дозволимо в цьому сумніватися. Все, що було раніше, було іншим. Все, що попереду - буде зі смаком гіркоти. Ми ніколи не будемо колишніми, тому що цей самий Гіркий день вже був у нашому житті", - написав президент МАУ на своїй сторінці.

В авіакатастрофі в Ірані загинув один з кращих екіпажів МАУ

Як додав віце-президент МАУ Ігор Сосновський, стюард Ігор Матков отримав ліцензію пілота і мріяв сісти за штурвал літака. Ще два бортпровідника тільки рік тому закінчили авіаційний університет.

На сторінках загиблих в соціальних мережах друзі, однокурсники і рідні залишають слова співчуття. Всіх загиблих характеризують як професіоналів своєї справи, відмінних фахівців і прекрасних людей, які були закохані в небо.

Одна з бортпровідниць компанії МАУ зробила знімок екіпажу рейсу PS752, який розмістила в соціальній мережі. Вона сфотографувала команду перед виходом з готелю напередодні останнього польоту.

"Небесний екіпаж...Нехай земля буде вам пухом...", - так підписаний знімок.

В авіакатастрофі в Ірані загинув один з кращих екіпажів в МАУ