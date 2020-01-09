Крах літака МАУ в Ірані: стало відомо, звідки на уламках дивні пошкодження

Український літак МАУ розбився в Ірані (Фото: колаж: РБК-Україна)

Україна відпрацьовує кілька версій причин катастрофи Boeing-737 МАУ

Катастрофа українського літака в Ірані 8 січня забрала життя 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, в тому числі 11 українців. Boeing-737 авіакомпанії МАУ рейсу 752 "Тегеран - Київ" за попередньою причини міг впасти через займання двигуна через технічні несправності.

Після трагедії озвучувалися думки про можливе потрапляння в лайнер ракети при обстрілі іранськими військовими американської бази в Іраку, що сталася раніше - перед вильотом літака. Але Тегеран таку інформацію спростовує.

Також в мережі з'явилися знімки, на яких видно на фюзеляжі "Боїнга" типові пробоїни, які на думку деяких експертів характерні для вражаючих елементів.

У той же час авіаційний експерт Володимир Попов розвінчав дані пояснення пошкоджень на корпусі зруйнованого літака, зовні схожі на отвори від осколків вибухівки.

Український літак МАУ розбився в Ірані, уламки фюзеляжу (фото: соцмережі)

"Там гірська місцевість. Осколки летять навіть від землі. Вони могли детонувати від удару і пробити обшивку, через що і здається, що це вплив вражаючих елементів", - наголосив він.

Версію з терактом фахівець вважає малоймовірною.

В Офісі президента України заявили, що відпрацьовується кілька версій причин катастрофи літака. На робочій нараді під головуванням Володимира Зеленського зазначалося, що поки фахівці не досліджують обставини трагедії, не варто маніпулювати інформацією.

В МАУ заявили, що Boeing-737 був один з кращих літаків, останню перевірку пройшов 6 січня 2019 року. На лайнері був посилений екіпаж і помилка пілотів виключена.