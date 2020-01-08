З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

При катастрофі літака Boeing 737 загинуло 11 українців
Літак авіакомпанії МАУ потерпів катастрофу в Ірані в ніч з 7 на 8 січня. В результаті падіння Boeing 737 загинуло 167 пасажирів і 9 членів екіпажу з України. У мережі з'явилися фото українців, життя яких трагічно обірвалося в небі над Тегераном.
Нагадаємо, рейс PS752 прямував з Тегерана в Київ, після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні літак зник з радарів і впав в околицях міста, набравши висоту 2400 метрів. Серед 176 загиблих - 11 українців (9 членів екіпажу та 2 пасажира), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, 3 - Німеччини, 3 - Великобританії.
Компанія МАУ опублікувала офіційний список загиблих співробітників - це три пілота, і шість бортпровідників.
Пілоти:
Бортпровідники:
Пасажири:
У пілота залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Він був професіоналом своєї справи, мав 11 годин нальоту. Валерій закінчив ЛА НАУ (Льотна академія Національного авіаційного університету) у Кропивницькому.
Валерій Гапоненко з сім'єю (фото: facebook.com/Ekaterina Gaponenko)
Олексій з династії пілотів. Його друг Сергій Чорний пише, що він був найкращим на курсі. У МАУ повідомили, що у Наумкіна було 12 годин нальоту.
"Льоша Наумкін мій одногрупник. Один з найкращих пілотів на курсі. Дуже порядна людина. З династії пілотів. Спочивай з миром, друже", - написав товариш загиблого.
Загиблий в Ірані інструктор Олексій Наумкін (фото: соцмережі)
Сергій Хоменко мав близько 7,6 тис. годин нальоту. У минулому пілот був командиром підрозділу Військово-Транспортної авіації України "Блакитна стежа".
За свою кар'єру Хоменко освоїв пілотування літаків Boeing-767 і Boeing-737. Його згадують, як справжнього майстра своєї справи.
Одна з бортпровідниць Валерія Овчарук родом з Луганська, жила в Києві. У соцмережах дівчина багато постила знімків з подорожей.
Загибла в Тегерані бортпровідниця Валерія Овчарук (фото: instagram.com/o_valeriia
"Робота, я тебе люблю", - підписала дівчина останній знімок, зроблений в Таїланді.
Загибла в Тегерані бортпровідниця Валерія Овчарук (фото: instagram.com/o_valeriia
Хлопець закінчив НАУ в 2018 році, а в Міжнародних авіалініях встиг пропрацювати всього півроку.
"Працював в МАУ всього півроку, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що його чекає довге і успішне життя", - пише Telegram-канал Nauchan news.
Загиблий в Ірані бортпровідник Денис Лихно (фото: соцмережі)
Уродженка Івано-Франківська, закінчила НАУ у 2018-му. Друзі кажуть, що Маша дуже любила небо і пишалася своєю роботою.
"Таких позитивних та активних людей треба ще пошукати", - пише Telegram-канал Nauchan news.
Загибла в Ірані стюардеса Микитюк Марія (фото: instagram.com/teplo_mari)
Новий рік дівчина зустріла в Києві, а в ніч з 7 на 8 січня Катерина загинула у небі над Тегераном. На її сторінці в Instagram залишають співчуття.
Загибла в Ірані стюардеса Катерина Статник (фото: соцмережі)
Юлії Сологуб уродженка Нововолинська (Волинь). У грудні 2019 році їй виповнилося 25 років. Бортпровідником встигла пропрацювати лише півроку. Друзі згадують дівчину, як світлу і добру людину.
Загибла в Ірані стюардеса Юлія Сологуб (фото: соцмережі)
Загиблий бортпровідник пропрацював в Міжнародних авіалініях 10 років. Ігорю було 34 роки, він закінчив Кіровоградське льотне училище.
Загиблий в авіакатастрофі в Ірані Ігор Матьков (скрін: соцмережі)
Альона Малахова була директором авіакомпанії ТОВ "Скайавіатранс".
Загибла в катастрофі в Ірані Альона Малахова (скріншот: linkedin.com)