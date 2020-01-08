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З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

STYLERПодії    08.01.2020 - 16:25
З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою
З'явилися фото загиблих при катастрофі літака в Ірані (Олексій Наумкін, Юлія Сологуб, Денис Лихно, колаж: РБК-Україна)

При катастрофі літака Boeing 737 загинуло 11 українців

Літак авіакомпанії МАУ потерпів катастрофу в Ірані в ніч з 7 на 8 січня. В результаті падіння Boeing 737 загинуло 167 пасажирів і 9 членів екіпажу з України. У мережі з'явилися фото українців, життя яких трагічно обірвалося в небі над Тегераном.

Нагадаємо, рейс PS752 прямував з Тегерана в Київ, після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні літак зник з радарів і впав в околицях міста, набравши висоту 2400 метрів. Серед 176 загиблих - 11 українців (9 членів екіпажу та 2 пасажира), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, 3 - Німеччини, 3 - Великобританії.

Компанія МАУ опублікувала офіційний список загиблих співробітників - це три пілота, і шість бортпровідників.

Пілоти:

  • Гапоненко Володимир Іванович - командир екіпажу
  • Наумкін Олексій Євгенович - пілот-інструктор
  • Хоменко Сергій Анатолійович - другий пілот

Бортпровідники:

  • Овчарук Валерія Євгенівна
  • Лихно Денис Михайлович
  • Микитюк Марія Михайлівна
  • Статник Катерина Олегівна
  • Сологуб Юлія Миколаївна.
  • Матьков Ігор Валерійович

Пасажири:

  • Альона Малахова
  • Ольга Кобюк

Валерій Гапоненко, командир екіпажу

У пілота залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Він був професіоналом своєї справи, мав 11 годин нальоту. Валерій закінчив ЛА НАУ (Льотна академія Національного авіаційного університету) у Кропивницькому.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботоюЗ'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Валерій Гапоненко з сім'єю (фото: facebook.com/Ekaterina Gaponenko)

Олексій Наумкін, пілот-інструктор

Олексій з династії пілотів. Його друг Сергій Чорний пише, що він був найкращим на курсі. У МАУ повідомили, що у Наумкіна було 12 годин нальоту.

"Льоша Наумкін мій одногрупник. Один з найкращих пілотів на курсі. Дуже порядна людина. З династії пілотів. Спочивай з миром, друже", - написав товариш загиблого.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загиблий в Ірані інструктор Олексій Наумкін (фото: соцмережі)

Сергій Хоменко, другий пілот

Сергій Хоменко мав близько 7,6 тис. годин нальоту. У минулому пілот був командиром підрозділу Військово-Транспортної авіації України "Блакитна стежа".

За свою кар'єру Хоменко освоїв пілотування літаків Boeing-767 і Boeing-737. Його згадують, як справжнього майстра своєї справи.

Валерія Овчарук, стюардеса

Одна з бортпровідниць Валерія Овчарук родом з Луганська, жила в Києві. У соцмережах дівчина багато постила знімків з подорожей.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загибла в Тегерані бортпровідниця Валерія Овчарук (фото: instagram.com/o_valeriia

"Робота, я тебе люблю", - підписала дівчина останній знімок, зроблений в Таїланді.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загибла в Тегерані бортпровідниця Валерія Овчарук (фото: instagram.com/o_valeriia

Денис Лихно, бортпровідник

Хлопець закінчив НАУ в 2018 році, а в Міжнародних авіалініях встиг пропрацювати всього півроку.

"Працював в МАУ всього півроку, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що його чекає довге і успішне життя", - пише Telegram-канал Nauchan news.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загиблий в Ірані бортпровідник Денис Лихно (фото: соцмережі)

Марія Микитюк, стюардеса

Уродженка Івано-Франківська, закінчила НАУ у 2018-му. Друзі кажуть, що Маша дуже любила небо і пишалася своєю роботою.

"Таких позитивних та активних людей треба ще пошукати", - пише Telegram-канал Nauchan news.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загибла в Ірані стюардеса Микитюк Марія (фото: instagram.com/teplo_mari)

Катерина Статник, стюардеса

Новий рік дівчина зустріла в Києві, а в ніч з 7 на 8 січня Катерина загинула у небі над Тегераном. На її сторінці в Instagram залишають співчуття.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загибла в Ірані стюардеса Катерина Статник (фото: соцмережі)

Юлія Сологуб, стюардеса

Юлії Сологуб уродженка Нововолинська (Волинь). У грудні 2019 році їй виповнилося 25 років. Бортпровідником встигла пропрацювати лише півроку. Друзі згадують дівчину, як світлу і добру людину.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загибла в Ірані стюардеса Юлія Сологуб (фото: соцмережі)

Ігор Матьков, старший бортпровідник

Загиблий бортпровідник пропрацював в Міжнародних авіалініях 10 років. Ігорю було 34 роки, він закінчив Кіровоградське льотне училище.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загиблий в авіакатастрофі в Ірані Ігор Матьков (скрін: соцмережі)

Альона Малахова, пасажир

Альона Малахова була директором авіакомпанії ТОВ "Скайавіатранс".

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Загибла в катастрофі в Ірані Альона Малахова (скріншот: linkedin.com)

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