Катастрофа під Архангельськом: названа несподівана причина ядерної НП

Вибух під Архангельськом у РФ та витік радіації після смертельного інциденту сталися після проведення спеціальної операції з підняття з дна океану ядерної ракети. До таких висновків прийшла розвідка США, пише CNBC із посиланням на осіб, ознайомлених із звітом.

В результаті НП на полігоні близько Сєвєродвинська 8 серпня 5 людей загинули і десятки постраждали, а радіаційна хмара протягом декількох днів розповзлася по великій території, досягла деяких країн, включаючи і Україну.

Після катастрофи у світової спільноти виникли побоювання, що РФ провела випробування своєї нової ядерної ракети "Буревісник" (Skyfall). Але згідно з нинішніми висновками американських розвідників, росіяни намагалися дістати втрачену ракету з попереднього випробування.

В результаті вибуху під Архангельськом загинули 5 осіб (Ілюстративне фото: topwar.ru)

На одному з суден, що брали участь в операції, стався вибух, який викликав реакцію в ядерному ядрі ракети, яка призвела до витоку радіації", - цитує видання іншого спеціаліста, який погодився озвучити причини вибуху під Архангельськом на умовах анонімності.

У розвідувальному звіті США не згадувалися потенційні ризики для здоров'я чи навколишнього середовища, викликані ушкодженням ракетного ядерного реактора.

У CNBC додали, що інформація про подібні наміри Москви щодо спроб відновити ядерну ракету, втрачену в море, з'явилася у минулому році. Екіпажі спробували знайти ракету, що впала на дно Баренцева моря після невдалого випробування.

У РФ під Архангельськом сталася ядерна НП (Фото: ТАСС)

Для проведення операції задіяли три судна, одне з яких було обладнано для поводження з радіоактивними матеріалами з ядерного ядра зброї.

У березні минулого року президент РФ Володимир Путін анонсував гіперзвукову зброю та "Буревісник", назвавши його ядерною ракетою з необмеженою дальністю. Тим не менш, Кремлю успішні випробування провести ще не вдалося, кажуть в американській розвідці.

Як повідомлялося раніше, в РФ в районі, де сталася НП, радіаційний фон значно перевищив норму. Крім того, забруднення виявили у Фінляндії та Норвегії. Через два дні після вибуху дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані - в РФ заявили, що це пов'язано з перебоями зв'язку.