Чорнобиль 2.0: жителі Сєвєродвинська розкупили йод і дозиметри, вулиці спорожніли

Фото: колаж РБК-Україна

Після вибуху ядерної ракети близько Сєвєродвинська в мережі б'ють на сполох

Вибух під Архангельськом в РФ, який стався 8 серпня на військовому полігоні в селищі Сопка на північ від села Ненокса, через витік радіації і замовчування владою деталей інциденту багато хто порівнює з ядерною катастрофою, яка сталася в Чорнобилі в 1986 році. За даними Держінспекції ядерного регулювання України, забруднені маси після вибуху близько Сєвєродвинська в РФ протримаються над нашою країною до 16 серпня.

Зазначимо, що в Росії в районі, де сталася НП, радіаційний фон значно перевищив норму. Крім того, забили на сполох і у Фінляндії, а Організація Грінпіс настійно закликала російську владу пролити світло на подію і ліквідувати наслідки, але Кремль воліє зберігати мовчання і запевняє, що приводів для занепокоєння немає, а евакуювати населення під Сєвєродвинськом немає необхідності.

Фото: ТАСС

Тим часом у цьому місті закрили дитячі садочки, а люди скупили в аптеках йод. Крім того, поранених після вибуху доставили в Москву. Точна кількість постраждалих не називається, а кількість загиблих офіційно склала п'ять осіб. Місцеві подейкують, що насправді жертв близько 15.

В Росатомі заявили, що співробітники корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби".

Розвідка західних країн стверджує, що під Архангельськом відбувалися випробування нових російських ракет, які Кремль анонсував ще в минулому році. Мова йде про міжконтинентальну крилату ракети з ядерною установкою "Буревісник". Саме така ракета і вибухнула.

Як пишуть місцеві жителі в соцмережах, наймолодшому із загиблих було 29 років, і шансів вижити у них не було, передають "Факти".

Як розповів Сергій з Архангельська, який не назвав прізвище, загиблих у "буквально зварилася кров".

"Нейрохірургів, травматологів і реаніматологів викликали в місцеве відділення ФСБ і примушували дати розписку про нерозголошення. Лікарів з Сєвєродвинська, які привозили в обласну лікарню поранених після вибуху, перевіряли на радіацію. Забрали у них одяг, знищили і видали нову", - йдеться в повідомленні.

Вибух під Архангельськом порівнюють з катастрофою в Чорнобилі (Фото: twitter.com/clmazin)

Аліна з Сєвєродвинська, яка працює в госпіталі, куди привозили постраждалих після вибуху, також описала ситуацію в місті і дала людям рекомендації.

"Що хочу сказати? Я б порадила всім закрити вікна і пити йод", - написала вона у мережі.

Також в Северодвінську і Архангельську жителі розібрали в магазинах дозиметри.

Наталія Антонова, яка проживає під Архангельськом, розповіла, що йод миттєво зник з магазинів, і люди скуповували його коробками.

"Вже говорили, що небажано пити воду з водопроводу, є місцеву рибу і вживати молочні продукти від наших корів", - додала жінка.

Відомий видеоблогер з ніком Stark вже назвав наслідки від вибуху ядерної ракети в Сєвєродвинську "Чорнобиль 2.0".

Зауважимо, що незабаром після вибуху начальник відділу цивільного захисту адміністрації Сєвєродвинська Валентин Магомедов заявив, що розташовані на різних вулицях датчики автоматизованої системи контролю радіаційної і метеорологічної обстановки зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону.

"З 11:50 до 12:30 почалося зниження радіаційного фону. Станом на 14:00 показання датчиків не перевищують 0,11 мікрозівертів на годину, при максимально допустимих 0,6 мікрозівертів на годину. Радіаційний фон в Сєвєродвинську нормальний", - це повідомлення пізніше було видалено з сайту адміністрації, проте збереглося в веб-архіві.

Додамо, що район Двінської затоки Білого моря був закритий для кораблів терміном на місяць.

Відео: YouTube / Stark

Як повідомлялося раніше, автор серіалу "Чорнобиль" від HBO Крейг Мейзін прокоментував вибух під Архангельськом і висловив стурбованість тим, що російська влада може приховувати страшні подробиці трагедії.

Нагадаємо, що раніше перший президент України Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.