У Росії стався новий вибух на території військової частини, є жертви

Ілюстративне фото (mchs gov ua)

Під Архангельськом вибухнув реактивний двигун ракети

У результаті вибуху реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом (Російська Федерація) дві людини загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії.

За даними військового відомства, отримали травми різного ступеня тяжкості шість представників Міноборони та підприємства-розробника.

"Два фахівця від отриманих поранень померли. Всі постраждалі були оперативно доставлені в медустанову, де їм надана необхідна медична допомога", - повідомили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.

Нагадаємо, 5 серпня в Красноярському краї Росії в місті Ачинську сталася пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Зазначалося, що вибуховою хвилею в житлових будинках вибило вікна.

Через вибухи повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км.