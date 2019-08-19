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Дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети в Северодвінську

Новини » В світі    19.08.2019 - 13:45
Дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети в Северодвінську
Ілюстративне фото (twitter.com ura_ru)

Відключення станцій посилює побоювання, що Кремль намагається приховати обставини катастрофи

Дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані через два дні після вибуху ракети під Северодвінську. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомила виданню виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассина Зербо, російські чиновники назвали причиною окткзаа передавати інформацію "проблеми з мережею і зв'язком".

Ці станції моніторингу, Дубна і Кіров, є частиною глобальної мережі, що забезпечує дотримання країнами правил Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, якого Росія дотримується, хоча він ще не був офіційно затверджений на міжнародному рівні.

Виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбол заявив виданню: "Це дуже дивний збіг, що ці станції припинили відправку даних незабаром після інциденту 8 серпня. Ймовірно, вони хочуть приховати технічні деталі ракетно-рухової системи, яку вони намагаються і не можуть розробити, але це не є законною причиною для припинення передачі даних моніторингу заборони випробувань".

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби".

За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Представники американської розвідки пов'язують вибух у Росії під Архангельськом з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році.

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