Норвегія виявила радіаційне забруднення на кордоні з Росією

Ілюстративне фото (Global Look Press / ZUMA)

Норвегія не впевнена, пов'язано це з аварією на полігоні в Росії

Норвезьке агентство радіаційної та ядерної безпеки через декількох днів після аварії на полігоні під Архангельськом виявило в повітрі біля кордону з Росією радіоактивний йод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті агентства.

Як наголошується в повідомленні регулятора, зафіксований рівень радіації не представляє великої загрози для людей або довкілля.

Там не впевнені, пов'язано це з аварією на полігоні в Росії

"В даний час неможливо визначити, чи останній вимір бути пов'язано з аварією на військовому полігоні під Северодвінську", - йдеться в повідомленні агентства.

“Незначна кількість радіоактивного йоду виявлено в повітрі на нашій повітроочисний станції в Сванховде в північній частині Норвегії. Зафіксований рівень є низьким і не становить великої загрози для людей або навколишнього середовища", - зазначено в заяві регулятора.

Наголошується, що виміри були зроблені в період з 9 по 12 серпня, їх результат можна порівняти з результатами попередніх вимірювань. Подібний рівень Норвегія фіксує 6-8 разів на рік.

Як відомо, 8 серпня під Архангельськом вибухнув двигун ракети. У Міноборони РФ тоді заявили, що ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон у нормі. У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби".

Пізніше повідомлялося, що рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.



Жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону під Архангельськом (Російська Федерація), де стався вибух рекомендували покинути будинки.