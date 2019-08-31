Розвідка США пов'язала вибух під Северодвінськом зі спробами дістати ядерну ракету з моря

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В РФ намагалися дістати з моря ракету з попередніх випробувань

Американська розвідка дійшла до висновку, що вибух в Архангельській області (РФ), що призвів до витоку радіації, стався, коли російські сили намагались підняти ракету з ядерним зарядом із дна океану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Відповідна інформація оприлюднена у звіті американської розвідки.

"Це не був запуск зброї, натомість, це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету", - цитуються слова особи, яка ознайомилась зі звітом розвідки.

Нагадаємо, в.о. постпреда США при ООН Джонатан Коен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 22 серпня зажадав від Москви розкрити інформацію про "загадковий" вибух, який стався 8 серпня в Архангельській області.

Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що вибух ракети в Архангельській області (РФ) пов'язаний зі спробами Росії розробити нові ядерні озброєння.

РБК-Україна писало, що в адміністрації президента США Дональда Трампа незабаром заявили, що вибух на полігоні під Северодвінськом Архангельської області (РФ) був пов'язаний з випробуванням гіперзвукової крилатої ракети.

Як відомо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.