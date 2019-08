Ядерна НП під Архангельськом: радіація накрила частину України (карта забруднення)

Експерти показали рух радіаційних повітряних мас після аварії в Росії

Вибух під Архангельськом в РФ призвів до витоку радіації, яка з дня НП на полігоні близько Сєвєродвинська 8 серпня помітно розширила свій ореол і через кілька днів "пляма" досягла території України, накривши частину нашої країни. Експерти простежили рух хмари радіоактивних речовин і склали відповідну карту.

Зазначимо, що фахівці Держінспекції ядерного регулювання України раніше припускали, що забруднені маси після вибуху ракети з ядерною установкою в Росії протримаються над нашою державою до 16 серпня. Згідно з даними Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, радіаційний розліт протримався над Україною довше.

Секретар Організації Лассіна Зербо опублікував у своєму Twitter анімаційну карту з дисперсійним моделюванням гіпотетичних частинок в результаті аварії під Архангельськом.

"Повітряна маса цих часток збільшується з часом, оскільки вітри розсіюють їх через кілька днів. Позначка часу надається на кожному кадрі", - розповів він і уточнив, що радіоактивні частинки виявляють CTBTO-станції.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls