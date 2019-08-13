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Рівень радіації в Северодвінську підскочив після вибуху ракети

Новини » В світі    13.08.2019 - 13:31
Рівень радіації в Северодвінську підскочив після вибуху ракети
Фото: Северодвинск (wikipedia.org)

Випробування ракети закінчилися радиаційним забрудненням

Рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів. Про це повідомляється на сайті Росгідромету.

За даними відомства, середнє значення фону для Северодвинск становить 0,11 мкЗв/год. При цьому значення рівня радіації 8 серпня шести пунктах міста становили в середньому від 0,45 мкЗв/год до 1,78 мкЗв/год.

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнув двигун ракети. У Міноборони РФ тоді заявили, що ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.

У Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвиробу".

Представники американської розвідки пов'язують вибух у Росії під Архангельськом з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році. Передбачається, що вона може досягти будь-якого куточка Землі, тому що частково приводиться в дію невеликим ядерним реактором, усуваючи звичні обмеження по дальності звичайних ракет на паливі.

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