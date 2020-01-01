Які зміни чекають на Україну у 2020 році: нові ціни, штрафи та заборони

Що зміниться в Україні у 2020 році (фото: facebook.com/ra_vladpromo)

У 2020 році В Україні очікується ряд позитивних і не дуже змін

В Україні у 2020 році очікується ряд змін у соціальній та економічній сфері. Вже з 1 січня набудуть чинності нові штрафи, подорожчають тютюнові вироби, також можливе підвищення вартості вищої освіти. Яких змін варто чекати українцям у новому 2020 році - читайте в матеріалі Styler.

Нові штрафи водіям

З 1 січня 2020 року посилять штрафи за водіння в нетверезому стані (або у стані наркотичного сп'яніння, або під дією ліків). Тепер водіям-кутилам доведеться викласти від 17 до 34 тисяч гривень (замість 10,2 тисяч). А повторне порушення обійдеться вже в 51 тисячу (замість 20,4 тис. грн).

Крім того, керування в стані сп'яніння юридично буде вважатися кримінальним проступком з спрощеним досудовим розслідуванням. Водія зможуть навіть затримати на 24 години, якщо він становить небезпеку для себе або оточуючих, а за спробу втекти або опір термін затримання складе 72 год.

Крім того, у Верховну Раду готують подати законопроект про збільшення штрафів за перевищення швидкості і наїзд на пішоходів. Так, за перевищення дозволеної швидкості більше 50 км/год пропонується штрафувати на 3400 гривень (зараз 510 грн), за залишення місця ДТП - 3400 гривень (зараз 255 грн). У цьому законопроекті також планується знизити поріг перевищення швидкості руху, після якого настає адміністративна відповідальність, з 20 до 10 км.

Подорожчання освіти

З 2020 року подорожчає вища освіта. Ціна навчання складе 60% від держфінансування на одного студента, у зв'язку з введенням індикативної собівартості. При цьому таке підвищення буде поетапним: у 2021 році - 70% від держфінансування в 2022-му - 80%.

На такі заходи Міністерство освіти пішло через те, що вузи часто навмисно занижували вартість навчання, щоб залучити більше контрактників. І через це страждали студенти-бюджетники. А різницю між реальною ціною і вартістю контракту університети потім брали з коштів, які виділялися держбюджетом.

Крім того, підвищення вартості освіти може позитивно вплинути на зарплату викладачам.

Реєстрація шлюбу у нотаріуса

Зареєструвати шлюб або оформити розлучення скоро можна буде не тільки в РАЦСі. У Міністерстві юстиції повідомили, що таку процедуру в найближчому часі можна буде провести у нотаріусів.

Це пов'язано з реформою нотаріату в Україні. Міністерство разом з Верховною Радою працює над тим, щоб розширити перелік послуг, які надають нотаріуси.

Злетить ціна на сигарети

З 1 січня 2020 року сильно подорожчають сигарети, в тому числі піднімуться ціни на тютюнонагрівальні пристрої типу IQOS. Подорожчання буде плановим, так як ще в 2017 році був прийнятий закон про поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби. Таке планове підвищення вартості тютюнових виробів буде відбуватися до 2025 року.

З 1 січня ціни на сигарети виростуть приблизно на 20% і в середньому пачка коштуватиме від 45 гривень. Підвищаться також ціни на стіки - до 63 грн, що призведе до подорожчання тютюнонагрівальних пристроїв.

Експерти очікують розвороту курсу долара

Гривня припинила своє тріумфальне зростання 26 грудня 2019 року, після того, як НБУ втрутився у вільне курсоутворення, викупивши 700 млн доларів. З цього дня курс долара різко пішов вгору. Національний банк України на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, але в обмінниках валюта торгується понад 24 грн.

Тим не менш, експерти впевнені, що такий стрибок носив спекулятивний і передсвятковий характер, коли українці почали здавати валюту під "фінансування" свят. Аналітики прогнозують, що після свята ситуація з курсом гривні до долара стабілізується, а у другій половині січня долар знову почне падати.

Електронні квитанції, права та лікарняні

Діджіталізація - стала в Україні словом року. Втім, не дарма. Багато бюрократичних процедур, пов'язаних з паперовою тяганиною, вже в кінці 2019-го стали йти в тінь, а в 2020 році цей процес набере обертів.

З 16 грудня українці вже почали тестувати електронні права з допомогою програми "Дія". В уряді пообіцяли, що не лише водійське посвідчення та техпаспорт, але й обов'язковий страховий поліс ОСЦПВ (автоцивілку) можна буде завантажити в смартфон.

Лікарняні листи 2020 року не треба буде отримувати і завіряти в поліклініці. Замість звичного паперового документа, який українці надавали за місцем роботу, буде працювати електронний реєстр листків непрацездатності.

Паперові квитанції на оплату низки державних послуг також зникнуть. Такі зміни торкнуться, зокрема, плати за оформлення паспорта, аліментів, податків і так далі. Оплатити послугу можна буде через додаток або інтернет-банкінг, отримати номер квитанції і відразу показати її чиновнику.

Заборона секонд-хенду

В Україні почнуть жорстко контролювати роботу секонд-хендів. Справа в тому, що найчастіше "гуманітарну допомогу" провозиться через кордон без сплати мита, а потім продаються в мережі магазинів "секонд хенд".

Залишаться тільки легальні секонд-хенди, які не беруть участі в темних схемах з "гуманітаркою".