Українським водіям загрожує підвищення штрафів: про що мова

Українським водіям підвищать штрафи (Колаж РБК-Україна)

Українським водіям планують посилити покарання за адміністративні правопорушення

Водіям в Україні загрожує посилення покарання за наїзди на пішоходів і перевищення швидкості. Про це розповів заступник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій та велосипедистами.

Геращенко повідомив, що готуються законопроекти про внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, законів "Про дорожній рух" та "Про Національну поліцію".

"Відповідні законопроекти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, які призводять до травмування чи загибелі, незабаром будуть направлені у Верховну Раду", - зазначив заступник глави МВС.

Також у відомстві ініціюють підвищення штрафів за "деякі правопорушення з високим ступенем громадської небезпеки".

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год – 3400 гривень (зараз 510 гривень); за залишення місця ДТП – 3400 гривень (зараз 255 гривень) і передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк шість місяців за водіння особою, яка не має на це права – 10 200 гривень (зараз 510 гривень)", - пояснив Антон Геращенко.

Крім того, планується знизити поріг перевищення швидкості руху, після якого настає адміністративна відповідальність з 20 до 10 км.

Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння пропонується не відносити до кримінальних проступків, але якщо було скоєно наїзд під впливом алкоголю або наркотиків – то відповідальність і покарання буде суворішим.