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У Новому році збільшаться штрафи для п'яних водіїв: названа величезна сума

STYLERЖиття    14.12.2019 - 08:45
У Новому році збільшаться штрафи для п'яних водіїв: названа величезна сума
П'яних водіїв покарають великим штрафом (фото: facebook.com/autokiev.info)

В Україні у 2020 році посилять штрафи для нетверезих водіїв

Штрафи за водіння в нетверезому вигляді збільшать вже з початку 2020 року. Якщо патрульні виявлять повторно авто водія, який вживав алкоголь, його покарають дуже немаленьким штрафом. Ця сума буде 51 тисяча гривень.

З Нового року набудуть чинності зміни в законі про управління транспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, які парламент затвердив ще в 2018 році.

Порушниками загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу і позбавлення прав на термін до 3 років, а штраф за повторне правопорушення досягне 51 тисячі гривень.

Крім цього, керування в стані сп'яніння юридично буде вважатися кримінальним проступком з спрощеним досудовим розслідуванням.

У прийнятому 22 листопада законі передбачено, що кримінальні проступки (в тому числі і водіння у п'яному вигляді) розслідуються за спрощеною процедурою. Підозрюваного зможуть затримати на 72 години, якщо він чинить опір чи намагався втекти. Затримання на 24 години передбачено, якщо нетверезим станом людина може заподіяти шкоду собі або оточуючим.

До речі, у категорію проступків занесені й інші нетяжкі злочини: шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство, некваліфіковані крадіжки.

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