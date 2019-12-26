Українським водіям приготували приємний сюрприз: усі подробиці

ОСАГО з'явиться в смартфонах українців (фото: колаж РБК-Україна)

Поліс ОСЦПВ незабаром додадуть мобільний додаток "Дія"

Обов'язковий страховий поліс ОСЦПВ (автоцивілка) українські водії незабаром зможуть використовувати в мобільному додатку "Дія", який зараз активно тестується. Про це повідомляється на Facebook-сторінці команди "Дія".

В даний час водії можуть оформити страховий поліс в електронному форматі. Дійсність документа патрульна поліція може перевірити за допомогою QR-коду.

Поки що команда розробників збирається додати автоцивілку в додаток "Дія". Сьогодні, 26 грудня, пройшло обговорення технологічних та юридичних умов, які необхідні для цього.

Також повідомляється, що зараз цифрові водійські посвідчення і техпаспорт тестують 26 тисяч українських водіїв.

Нагадаємо, що додаток "Дія" водії почали тестувати минулого тижня, 16 грудня. "Дія" – це онлайн-сервіс, який незабаром стане універсальною точкою фізичних і юридичних осіб до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.

Водії можуть їздити з правами і техпаспортом в смартфоні і не зобов'язані носити з собою пластикові аналоги документів.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві запрацював сервіс з відстеження евакуйованих авто.