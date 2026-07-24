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США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios

07:20 24.07.2026 Пт
2 мин
Что известно о возможном принятии санкций против России?
aimg Эдуард Ткач
США могут проголосовать за "адские санкции" Грэма на следующей неделе, - Axios Фото: покойный сенатор Линдси Грэм
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Сенат США уже на следующей неделе может принять законопроект об "адских санкциях" против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам источников, демократы дают понять своим коллегам-республиканцам, что готовы проголосовать за пакет санкций уже на следующей неделе.

Если документ примут, это будет редкий случай в двухпартийного прорыва в принятии законопроекта, который будет способствовать прекращению войны в Украине. Вся причина в том, что большую часть года Сенат был вовлечен в партийную борьбу.

Во вторник в Капитолии пройдет мемориальная церемония в память о сенаторе. Она в свою очередь послужит эмоциональным фоном для рассмотрения Сенатом законопроекта, который Грэм пытался довести до конца в последние дни своей жизни.

"Я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что мы сможем продвинуться вперед. Украина набирает обороты на поле боя, а положение Кремля становится все более шатким. Крайне важно действовать как можно скорее", - сказала сенатор Жанна Шахин.

Axios отмечает, что законопроект, у которого более 60 соавторов, был дважды пересмотрен после внезапной смерти Грэма 11 июля.

В частности, сенаторы снизили общую ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и сузили сферу действия документа, позволив вводить пошлины не более чем в 5 странах.

Затем, 19 июля, президент США Дональд Трамп попросил расширить действие этого закона, включив в него Иран. Сенаторы в свою очередь учли этот момент.

Санкции против РФ

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что администрация Трампа готова поддержать законопроект о масштабных санкциях против России. Однако позже в других медиа была информация, что Трамп не выразил полной готовности в поддержке.

При этом публично, во время общения с журналистами президент США сказал, что вероятность принятия законопроекта и его подписания очень высока.

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