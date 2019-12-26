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В Україні подорожчає навчання у вузах: кого це торкнеться

STYLERЖиття    26.12.2019 - 15:51
В Україні подорожчає навчання у вузах: кого це торкнеться
В Україні подорожчає вища освіта (Колаж РБК-Україна)

В Україні суттєво зміниться вартість навчання на контракті

В Україні до 2020 року подорожчає вища освіта. Вартість навчання на контрактній основі істотно зміниться. Ціна навчання складе 60% від держфінансування на одного студента, у зв'язку з введенням індикативної собівартості. Про це повідомляє Міністерство освіти України. Виграють від цього викладачі, їм за рахунок підвищення вартості для студентів підвищать зарплату.

Індикативну вартість вводитимуть поетапно:

  • 2020 рік – 60% від держфінансування на 1 студента,

  • 2021 рік – 70% від держфінансування на 1 студента,

  • 2022 рік – 80% від держфінансування на 1 студента.

У Міносвіти прокоментували, що вузи часто ставили меншу ціну за навчання спеціально, щоб залучити більшу кількість студентів-контрактників. Різницю між реальною ціною і вартістю контракту університети потім брали з коштів, які держбюджет їм виділяв.

За словами чиновників, від заниження вартості навчання для контрактників страждали і бюджетники.

"Таким чином, страждають і студенти, які навчаються на бюджеті, і контрактники. Введення індикативної собівартості дозволить привести плату за навчання у відповідність з фактичними витратами", – повідомили у МОН.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.

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