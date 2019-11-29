В Україні кардинально зміниться процедура реєстрації шлюбів та розлучень

Реєстрація шлюбу в Україні (фото: dsnews.ua)

Зареєструвати шлюб або оформити розлучення скоро можна буде не тільки в РАЦСі

В Україні найближчим часом може змінитися процедура реєстрації шлюбів і розлучень. На сьогодні оформленням і розірванням шлюбних союзів займаються РАЦСи, але скоро такими повноваженнями можуть наділити і нотаріусів.

Про це заявив Денис Малюська, міністр юстиції України, повідомляє прес-центр Кабінету Міністрів.

За його словами, міністерство разом з Верховною Радою працює над тим, щоб розширити список послуг, які надають нотаріуси.

В Україні шлюб і розлучення можна буде зареєструвати у нотаріуса (фото: facebook.com)

"Нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення, - повідомив міністр.

Крім того, у відомстві планують модернізувати послуги нотаріусів. Незабаром хочуть впровадити Е-нотаріат, електронний документообіг та завірення web-сторінок.

На даний момент для реєстрації шлюбу в Україні потрібно подати заяву і чекати місяць до дати весілля. Крім того, шлюб можна зареєструвати в будь-якому РАЦСі, незалежно від місця реєстрації. Заявку також можна подати онлайн, а з 2016 року в Україні запрацювала послуга "шлюб за добу".