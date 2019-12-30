Заборона секонд-хенду в Україні: які мережі будуть закриті

В Україні хочуть закрити секонд-хенд (колаж: РБК-Україна)

Мережа "секонд-хенд" в Україні буде працювати під суворим контролем

"Секонд-хенд" в Україні хочуть заборонити - нещодавно з такою заявою виступило Міністерство соціальної політики. Але пізніше з'явилося пояснення, що чиновники не планують масово закривати роздрібні мережі з продажу вживаних речей.

Така ініціатива міністерства пов'язана з метою боротьби з незаконними "схемами з гуманітаркою", яку в Україні продають під виглядом секонд-хенду.

"Наше завдання - припинити потік контрабанди, яка ввозиться в Україну під виглядом гуманітарної допомоги", - написав у Facebook заступник міністра соцполітики Олег Коваль.

Справа в тому, що дуже часто ярлик "гуманітарки" використовується для того, щоб ухилитися від сплати податків, оскільки таку допомогу не потрібно розмитнювати, адже вона отримана безкоштовно і повинна безкоштовно бути роздана потребуючим українцям. Але в Україні на такій допомозі побудували цілу мережу з продажу вживаних речей, через що держбюджет щорічно втрачає до 2 млрд гривень.

"Мінсоцполітики - єдиний орган влади в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус "гуманітарного", - наголошує чиновник.

Заступник міністра пише, що коли очолив комісію по наданню такого статусу, був вражений обсягами речей, які завозяться в Україну під виглядом "гуманітарки".

"Здивувався в негативному сенсі - після перетину кордону ці вантажі фактично зникають з наших "радарів". При цьому кількість нужденних фактично не зменшується", - пише Коваль.

При цьому частина цієї гуманітарки потрапляє у звичайні магазини, і навіть бутіки.

Таким чином, в Україні не будуть закривати секонд-хенди, але поставки товарів туди будуть ретельно перевірятися. Легальні секонд-хенди продовжать працювати, даючи можливість соціально незахищеним людям купувати предмети одягу та побуту за низькою ціною.