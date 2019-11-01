Скасування трудових книжок: як українці зможуть довести свій робочий стаж

Трудові книжки стануть необов'язковими (Фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабінет міністрів готується скасувати паперові трудові книжки, замінивши їх цифровими аналогами. В електронних реєстрах, крім інформації про трудовий стаж, стануть вказувати, наприклад, дані про громадянство, кількість поїздок за кордон і всіх родичів. Експерти вважають, що ініціативу влади потрібно відпрацювати у пілотному проекті, перш ніж реалізовувати її по всій країні. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Трудові книжки у паперовому вигляді можуть стати історією вже у цьому році. На початку жовтня міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд готує законопроект і ряд інших актів, якими чиновники планують скасувати трудові книжки. Це вписується у концепцію нової влади про "країну у смартфоні".

"В електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій чи інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", – пояснював Дубілет.

Інформацію про трудовий стаж до 2000 року українці зможуть внести в електронний реєстр самостійно або через ейчарів компаній, де вони працюють, або будуть працювати.

Разом з тим залишиться можливість зберегти трудові книжки, якщо працівник сам того захоче. Для цього необхідно буде просити роботодавця дублювати інформацію – вносити дані до електронного реєстру і робити записи і штампи в документі.

Українці також зможуть отримати документ з даними про стаж у вигляді електронної довідки. Її можна буде пред'явити роботодавцю для підтвердження офіційного досвіду роботи.

"Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП (цифровий підпис, – ред.). Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID", – говорив Дубілет. За його словами, роботодавці будуть перевіряти достовірність довідки, використовуючи QR-код.

Від стажу до виїзду за кордон

Частина змін, анонсовані Дубілетом, вже прописані у законопроекті Пенсійного фонду і Міністерства соціальної політики. Кілька тижнів тому документ оприлюднили для обговорення з профспілками.

Як уточнили РБК-Україна у Мінсоці, 11 жовтня документ спрямований на узгодження в Мінекономіки, Мінфін, МЗС та інші відомства. Через 30 робочих днів законопроект відправлять до Мін'юсту для проведення правової експертизи, цей процес триватиме ще 10 днів. Після чого з урахуванням всіх пропозицій та зауважень документ може бути доопрацьований і переданий на розгляд у Кабмін, а після – у Верховну раду.

Відповідно до законопроекту, облік трудової діяльності працівника має здійснюватися в електронній формі. Всі дані будуть базуватися в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, який веде Пенсійний фонд.

Співробітник зможе використовувати для обліку стажу і звичні трудові книжки, але ці процеси повинні бути передбачені у колективному договорі. Варто зазначити, що роботодавці зможуть отримати електронні дані працівника про навчання у вузі, освіту і стаж лише за згодою останнього. До речі, до реєстру можна буде внести інформацію про проходження стажування.

Дані про всіх працюючих українців в реєстрі будуть формуватися на підставі інформації з багатьох джерел – податкової служби, Пенсійного фонду, Єдиного демографічного реєстру, різних органів виконавчої влади. У той же час, якщо інформація про людину буде вноситися в онлайн-базу вперше, чиновники повинні будуть провести ідентифікацію.

На кожну застраховану особу буде заводитися персональна електронна облікова картка. Ці дані будуть зберігатися ще 75 років після смерті людини.

Електронна трудова книжка буде поділена на п'ять частин. Перший блок: номер посвідчення застрахованої особи, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство, оцифрований підпис і фото, а також місце проживання, номер телефону і адреса електронної пошти. Пізніше – відомості про смерть.

Другий блок: інформація про страховий стаж, зарплати, сплачену суми ЄСВ. Тут також вкажуть посаду, відомості про прийняття на роботу та переведення, підстави для звільнення, кількість відпрацьованих календарних днів за конкретний місяць.

У третьому блоці буде вказуватися особливий статус громадянина. Приміром, якщо він є ветераном війни або особою, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тут же будуть зберігатися відомості про причину та групу інвалідності, дані про батьків, інформація про дітей та інших членів сім'ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи.

Крім цього, чиновники планують фіксувати періоди виїзду українців за кордон і повернення у країну. Тут же може бути зазначено наявність судимості та позбавлення права обіймати певні посади.

Четвертий блок відобразить виплати за окремими видами загальнообов'язкового державного соцстрахування. Тому тут можуть бути зазначені такі відомості, як вид страхової виплати, соціальної пільги, а також дата початку та завершення виплати, сума страхової виплати та її індексація.

У п'ятому блоці вкажуть загальний страховий стаж українця. Дані про стаж будуть вноситися до реєстру на підставі трудової книжки, а у разі її відсутності можуть бути враховані інші підтверджуючі документи.

У профспілок залишилися питання

У Профспілці працівників атомної енергетики та промисловості заявили, що законопроект не тільки несе значні ризики масштабного порушення трудових і соціальних прав працівників, але і може призвести до ущемлення прав громадянина, передусім у сфері соціального страхування.

Сьогодні трудові книжки необхідні при підрахунку стажу для призначення пенсій на пільгових умовах, обчислення допомоги з тимчасової втрати працездатності, кажуть "атомники". При цьому, як зазначили у профспілці, у реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, який ведеться тільки з 1 січня 2004 року, відсутні повні дані про зайнятість працівників на роботах з шкідливими і важкими умовами праці.

Тому, перш ніж реалізовувати реформу, потрібно створити інтегровані загальнодержавні реєстри, де буде міститися зведена інформація про працюючих, безробітних і пенсіонерів, вважають у "атомпрофспілці".

У Всеукраїнській профспілці виробничників і підприємців звертають увагу на те, як у реєстрі буде фіксуватися стаття, за якою сторони розривають трудові відносини. Адже якщо раніше запис "за власним бажанням" або "за згодою сторін" згадувався у трудовій книжці, то тепер механізм незрозумілий.

"Просто буде вноситися факт, що людина не працює на підприємстві? Але тоді виникає питання, а на якій підставі громадянин зможе оскаржити рішення роботодавця у суді", – уточнює голова профспілки Наталія Землянська.

Спірною експерти називають норму про те, що фіксувати трудовий стаж у книжці можна буде лише у тому разі, якщо це передбачено колективним договором. "Добре, що інтереси профспілок враховані. Але чому дискриміновані працівники, які не беруть участі в колективному договорі? Таких більше 25%. Тому логічно в норму додати фразу "чи на вимогу працівника". У людини має бути право вибору", – наполягає Землянська.

Крім того, експерти вважають підозрілим бажання влади вносити в електронну карту великий масив даних, зокрема, цифрову фотографію, родинні зв'язки, виїзд за кордон і щеплення. У профспілці вважають, що це може дати владі можливість тотально контролювати всі аспекти життя людей.

Перехідний період і пілотний проект

У сегменті трудових відносин давно потрібен зручний і простий цифровий сервіс, погоджуються експерти. Але реформа має бути системною, враховувати захист особистих даних, контролювати коректність заповнення карток, а також мінімізувати ризики збоїв у програмному забезпеченні, уточнює HR-експерт порталу по працевлаштуванню Rabota.ua Тетяна Пашкіна.

"Поки Україна коректно не оцифрує всіх трудящих аж до глибинки, відмовлятися від паперових носіїв рано. Тому оптимально запускати трудові е-книжки в рамках пілота. Такий проект можна впровадити у місті-мільйоннику і невеликому селищі. Причому важливо відпрацювати онлайн-систему у різних структурах – школах і лікарнях, містоутворюючих заводах і приватному бізнесі. Це дозволить відшукати слабкі точки в інструментах і створити життєздатний сервіс", – впевнена Пашкіна.

Якщо реформа буде запущена до кінця 2019 року, важливо передбачити перехідний період на рік-два, вважає керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. На цей час українцям слід дозволити використання трудових книжок у паперовому та електронному вигляді.

Крім того, є сенс запустити і інформаційну кампанію, яка роз'яснить громадянам тонкощі використання онлайн-сервісу. Це допоможе знизити градус скептицизму серед населення з приводу скасування паперових книжок, вважає експерт.

Як підтвердити стаж без трудової книжки

Є побоювання, що у ході реформи у багатьох виникнуть проблеми з підтвердженням стажу в держорганах, скажімо, якщо онлайн-картки будуть зламані або неправильно заповнені. Юристи запевняють, що проблем бути не повинно і що офіційний досвід роботи завжди реально підтвердити. І навіть у випадку втрати або крадіжки трудової книжки.

Нині діє порядок підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або записів у ній. Як відзначає керуючий партнер ЮФ "Горецький і Партнери" Олег Горецький, виходячи з цього порядку, страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою та іншими документами. А стаж після 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

"Якщо трудова книжка втрачена або вкрадена, людина може звернутися в поліцію для встановлення цього факту, а потім відвідати Пенсійний фонд для підтвердження стажу без трудової. Що стосується громадян, які приїхали з окупованих територій, вони можуть звернутися в органи СБУ для встановлення факту наявності в минулому трудового стажу. У будь-якому випадку, можна зробити копії трудової книжки, яку можна завірити нотаріально", – пояснює адвокат Яна Рубчук.

За словами Горецького, у Пенсійному фонді можна запросити довідку про здійснені страхові внески. До того ж громадянин може звернутися до роботодавця з проханням видачі дубліката документа. Видають документи й представники вузів або архівів, якщо, скажімо, компанія вже не працює.

Крім того, за словами юристів, підтвердити стаж також можуть відомості про видачу зарплати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори, показання двох свідків, які знали людину по спільній роботі на підприємстві.