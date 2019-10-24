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Електронні водійські права можуть з'явитися через місяць

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 15:53
Електронні водійські права можуть з'явитися через місяць
Фото: Сергій Гончаров (mvs.gov.ua)

При цьому традиційні водійські права також будуть дійсні

Електронні посвідчення водія можуть з'явитися вже в листопаді цього року, якщо до того часу встигнуть підготувати програмне забезпечення. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

За його словами, щоб отримати електронні водійські права, потрібно буде завантажити додаток для смартфона "ДіЯ", а в ньому натиснути на кнопку "Отримати водійське посвідчення". Електронна версія посвідчення з'явиться автоматично, якщо в базах даних МВС є вся необхідна інформація.

У той же час, додаток може відмовити водію в наданні електронних водійських прав, якщо його оцифрованого особи немає в державних базах даних

Гончаров також підкреслив, що водії, які користуються радянським посвідченням, не зможуть отримати електронне. В такому випадку він радить змінити старе посвідчення водія на нове. При цьому він зазначив, що традиційне посвідчення залишатиметься дійсним.

"Це буде додаткова опція (електронне посвідчення, - ред.), яка не є обов'язковою, а створена як зручний сервіс", - сказав Сергій Гончаров.

Патрульні зможуть сканувати електронні посвідчення водія за допомогою старих сканерів, які збираються перепрограмувати. Чиновник заявляє, що нові пристрої для цієї опції закуповуватися не будуть.

НАЖИВО: Брифінг заступника глави МВС щодо функціонування цифрових посвідчень водія та віртуальних номерних знаків

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Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Четвер, 24 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, в Україні змінили правила видачі водійських прав. Міністерство внутрішніх справ спростила видачу прав та процедуру акредитації автошкіл.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Туреччина досягли домовленості про взаємне визнання водійських посвідчень двох країн. Так, українськими водійськими правами можна буде скористатися в Туреччині.

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