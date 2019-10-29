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НБУ скасував для українців обмеження щодо купівлі валюти

Новини » Фінанси    29.10.2019 - 18:58
НБУ скасував для українців обмеження щодо купівлі валюти
Ілюстративне фото (Pіxabay)

Наразі українці купують валюту на суму, яка не перевищує еквівалент 150 тисяч грн на день

Національний банк України (Нацбанк) з 5 листопада скасує для українців обмеження щодо обсягу купівлі валюти та банківських металів за день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зазначається, що наразі українці купують валюту та банківські метали на суму, яка не перевищує еквівалент 150 тис. гривень на день.

"За оцінками Національного банку ці послаблення не матимуть суттєвого впливу на валютний ринок. По-перше, переважна більшість операцій фізичних осіб з купівлі іноземної валюти здійснюється на суми, менші за 150 тис. гривень, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як свідчать останні опитування, НБУ немає підстав і для посилення тиску на гривню внаслідок дії психологічних чинників - інфляційні та девальваційні очікування українців.

Нагадаємо, Нацбанк підвищив офіційний курс євро. НБУ на 30 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 7 копійок до 27,86 гривень за євро.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів планує, що зростання економіки України в найближчі три роки не перевищить 4% в рік. Зростання реального ВВП в 2020 очікується на рівні 3,7%. Кабмін також прогнозує, що у 2021 році економіка України прискориться до 3,8%, а у 2022 році - до 4,1%.

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