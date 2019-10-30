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Українським водіям придумали чергове нововведення: усім без винятку

STYLERЖиття    30.10.2019 - 17:44
Українським водіям придумали чергове нововведення: усім без винятку
Українським водіям придумали чергове нововведення (фото: РБК-Україна)

У водійському посвідченні з'явиться ще один запис

Водії в Україні отримають ще один запис у права. Відтепер, у водійське посвідчення кожному без винятку громадянину будуть вписувати його групу крові. І не тільки.

Як розповіли у прес-службі Головного сервісного центру МВС, кожен українець, який звернеться за послугою обміну, заміни або відновлення посвідчення водія, або ж після успішного складання іспитів на право керування транспортним засобом, отримає посвідчення, в якому обов'язково будуть вказуватися не лише його група крові, а й резус-фактор.

За словами представників сервісного центру, їхній адміністратор вноситиме цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о.

У прес-службі зауважили, що дана довідка належить до комплекту документів, які громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищезгаданих адміністративних послуг.

Українським водіям придумали чергове нововведення: усім без винятку

Українським водіям придумали чергове нововведення (facebook.com/hsc.gov.ua)

У коментарях до посту Головного сервісного центру МВС на Facebook деякі українці пишуть, що замість таких нововведень, "краще було б, аби пряма реєстрація навчальних груп нарешті запрацювала".

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