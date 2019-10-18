"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для промисловості

Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

У листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у листопаді підвищить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 19,6% (на 1 154,4 тис. грн) в порівнянні з жовтнем - до 7 33,2 тис. грн за 1 тис. куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що вказана ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в обсязі понад 50 тис. куб. м у місяць за умови відсутності боргів перед компанією і 100%-них "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна в наступному місяці зросте на 18,4% (на 1,206 тис. грн) - до 7 755,6 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" пред'явить російському "Газпрому" позов на 11 млрд доларів, що може стати компенсацією у разі припинення транзиту.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Нафтогаз України" знизив ціни на природний газ у жовтні 2019 року для потреб населення та інших споживачів, що отримують газ на регульованих умовах.

У порівнянні з вереснем ціна знижена на 4,9% до 4 272,76 грн за тисячу кубометрів. Таким чином, з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена на 32%.