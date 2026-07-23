Зеленский раскрыл главную причину назначения Клименко в СНБО
Для назначения эксминистра внутренних дел Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны была веская причина.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина .
Главная задача для обновленного СНБО
Президент пояснил, что ожидает от Клименко на новой должности, прежде всего, слаженной подготовки страны к зиме.
"Прохождение зимы - вызов №1. ГСЧСники его показали высокий уровень, помогали людям: гражданским, военным, всем и после любых атак. Я жду системного подхода, чтобы СНБО закрыл все актуальные вещи", - отметил Зеленский.
Речь идет о Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, работу которой ранее курировал Клименко как глава МВД.
Что предшествовало назначению
В конце прошлой недели в Украине произошло масштабное изменение состава Кабинета министров.
Напомним, Зеленский ранее объяснял , почему хотел назначить Клименко министром обороны. По словам президента, эксочельщик МВД мог бы помочь урегулировать вопросы мобилизации и работы ТЦК.
Между тем, эта идея не нашла поддержки ни среди общества, ни среди народных депутатов. Президент также сообщал, что документы на назначение министра обороны в Верховную Раду еще не подавал.
Как сообщало РБК-Украина, в конце концов, президент предложил Клименко другую должность - секретаря СНБО, и соответствующий указ о назначении уже готовится.