Зеленский раскрыл главную причину назначения Клименко в СНБО

Для назначения эксминистра внутренних дел Игоря Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны была веская причина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Главная задача для обновленного СНБО

Президент пояснил, что ожидает от Клименко на новой должности, прежде всего, слаженной подготовки страны к зиме.

"Прохождение зимы - вызов №1. ГСЧСники его показали высокий уровень, помогали людям: гражданским, военным, всем и после любых атак. Я жду системного подхода, чтобы СНБО закрыл все актуальные вещи", - отметил Зеленский.

Речь идет о Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, работу которой ранее курировал Клименко как глава МВД.

Что предшествовало назначению

В конце прошлой недели в Украине произошло масштабное изменение состава Кабинета министров.