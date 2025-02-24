Звезда "Холостяка" выходит замуж: фото роскошного кольца с бриллиантом

Участница украинского реалити-шоу про любовь "Холостяк-12", косметолог Марина Голд, которая после начала полномасштабного вторжения переехала жить в США, объявила в сети радостную новость - она выходит замуж.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Блогерша отметила в публикации, что со своим избранником она вместе всего 5 месяцев.

"Нам всего пять месяцев. Не могу сказать, что я не догадывалась о предложении, так как мы знали, что мы идеальная пара друг для друга. Мы так часто с тобой говорили о будущем, о свадьбе, и это были не просто слова", - рассказала она.



Марина Голд выходит замуж (фото: instagram.com/marynagold1)

Также девушка отметила, что ее возлюбленный демонстрирует свою любовь поступками.

"Ты как всегда все показываешь поступками. С первого дня ты просто взял меня в свою жизнь, и я просто растаяла и иду за тобой. Спасибо Богу. Я тебя ждала всю жизнь", - подытожила она.



Марина Голд со своим избранником (фото: instagram.com/marynagold1)

Также косметолог похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом.



Марина Голд показала кольцо (фото: instagram.com/marynagold1)

Судя по всему молодой человек давно готовился к важному шагу.



Участница "Холостяка" показала кольцо (фото: instagram.com/marynagold1)

Предложение ее возлюбленный сделал во время отдыха на Гаваях. Девушка также опубликовала соответствующее видео, на котором ее молодой человек становится на одно колено на фоне моря и пальм.

Что известно про Марину Голд

Девушка засветилась в 12-м сезоне шоу "Холостяк" (2022), где главным героем был Алекс Топольский. На момент съемок ей было 26 лет.

Девушка родом из Харькова. Она работала косметологом.

Также во время съемок она призналась, что делала ринопластику (операция на носу), увеличила губы и пластику груди.



Марина Голд на шоу (фото: instagram.com/__mary.gold__)

Голд покинула шоу "Холостяк-12" в шаге от финала. После участия в проекте девушка признавалась, что была влюблена в Топольского, но это чувство быстро прошло. Марина убедилась, что в реальной жизни Алекс - совсем другой человек.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году она покинула Украину и переехала жить в США.



Марина Голд сейчас (фото: instagram.com/marynagold1)

Примечательно, что свой блог девушка ведет на английском, украинском и русском языках.



Марина Голд с возлюбленным (фото: instagram.com/marynagold1)