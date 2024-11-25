Кто такой Джо Роган, который не может держать рот на замке и постоянно попадает в скандалы

Биография Джо Рогана

Джо Роган родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в 1967 году. Стал известным благодаря своим выступлениям как стендап-комик, но его популярность резко возросла после того, как он начал работать в качестве ведущего телевизионных шоу. В 2001 году он получил роль в ситкоме NewsRadio, а позже снялся в различных проектах, таких как Fear Factor, где был ведущим с 2001 по 2006 год.

Однако наибольшую известность ему принес комментаторский опыт в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), где он начал работать в 1997 году. Его комментарии стали культовыми среди фанатов боев, а Роган получил признание как один из лучших комментаторов в мире MMA.

Джо Роган (фото: instagram.com/joerogan)

Одним из самых больших достижений Джо является его подкаст The Joe Rogan Experience, который он основал в 2009 году. Подкаст стал одним из самых популярных в мире, и он заключил эксклюзивный контракт со Spotify на сумму 100 миллионов долларов в 2020 году.

Джо Роган с гостями подкаста (фото: instagram.com/joerogan)

Скандалы с Роганом

Джо Роган строит свой имидж на том, что говорит все, что думает, и не боится "задевать нервы". Его подкаст - один из самых популярных в мире, ежедневно его слушают миллионы людей.

Он приглашает гостей из разных сфер: от ученых и политиков до спортсменов и комиков. Это платформа, где обсуждают темы, которые часто являются табу для других.

Джо Роган (фото: Getty Images)

Однако такая открытость имеет и обратную сторону. Многие считают его опасным из-за распространения дезинформации и провокационных идей.

Вот несколько основных моментов, которые привлекли к нему внимание и вызвали критику:

Контроверсионные высказывания о COVID-19: Одним из крупнейших скандалов стала его позиция относительно пандемии и вакцинации. Роган неоднократно высказывал сомнения относительно эффективности некоторых вакцин и использовал свой подкаст как платформу для обсуждения альтернативных лечений COVID-19, что вызвало критику со стороны медицинских экспертов и организаций здравоохранения. Его взгляды на коронавирус вызвали волну протестов среди пользователей, а также привели к публичным спорам с известными лицами, такими как Доктор Фаучи.

Джо Роган (фото: instagram.com/joerogan)

Гомофобные и расистские высказывания: Роган неоднократно попадал в центр внимания из-за старых записей, где он употреблял оскорбительные слова в отношении различных социальных групп. В 2021 году он извинялся за использование расистских высказываний в прошлом, в частности за применение расовых эпитетов в одном из его старых подкастов. Хотя он извинился за эти высказывания, скандал не остался незамеченным, и это снова подняло вопрос о влиянии его подкаста на слушателей.

Выступления в защиту конспирологии: Роган также был критикован за поддержку различных конспирологических теорий. Например, он высказывал сомнения относительно выборов в США, разделяя теории о возможной фальсификации голосования. Кроме того, он регулярно приглашает на свой подкаст гостей, продвигающих теории заговора, что повышает уровень критики относительно его влияния на молодежную аудиторию.

Спор с трансгендерами и вопросы спортивной справедливости: Роган также стал объектом критики из-за своих высказываний на тему трансгендерных атлетов. Он выразил обеспокоенность, что трансгендерные женщины (которые когда-то были мужчинами) могут конкурировать с биологическими женщинами в спортивных соревнованиях, что вызвало возмущение среди представителей ЛГБТ-сообщества.

Критика Байдена и политические высказывания: Роган часто критикует американскую политическую систему, особенно администрацию Джо Байдена. Например, он недавно обсуждал ситуацию с Украиной, где выражал сомнения относительно внешней политики США. Он также неоднократно заявлял, что считает Байдена слабым лидером, вместо этого поддерживая бывшего президента Дональда Трампа.

Скандал с заявлением Рогана о Зеленском

Во время своего последнего выпуска подкаста с американским продюсером Скотом Сторчем Роган сказал, что не понимает, как США предоставили разрешение Украине наносить удары ATACMS по России, обратив внимание на то, что действующий лидер Белого дома уже завершает свою каденцию. По его мнению, такие решения могут разжечь Третью мировую войну.

"Зеленский говорит, что Путин напуган. Иди к черту, мужик. Идите к черту, люди. Вы вот-вот начнете Третью мировую войну. Мы проголосовали за Трампа, и его идея - закончить все это дерьмо. Надеюсь, ему удастся сделать это", - сказал Джо.

При этом он заявил, что "Путину не нужно было вторгаться в Украину, 100%". А также назвал удар россиянами "Орешником" по Днепру "безумием".

Риторика Рогана вызвала бурю критики среди людей из разных уголков мира. Владимир Кличко даже записал обращение к подкастеру, где обвинил его в том, что тот "повторяет пропаганду Путина".

"Путинская Россия в беде, поэтому они хотят напугать тебя и таких, как ты. Его война должна была длиться три дня, а она длится уже три года благодаря героизму и жертвам моего народа. Поэтому ты используешь единственное оружие, которое Путин действительно планирует использовать: пропаганду. И это оружие действительно ослабляет наши демократии", - сказал на видео Владимир.

"Путинская Россия хочет уничтожить Украину тихо, они хотят, чтобы Америка была тихой. Не большой, но тихой. Большая Америка - это не та Америка, которая отказывается от стран, защищающих свободу своей жизнью. Если коротко, то у меня есть несколько существенных разногласий. Если ты пригласишь меня на свой подкаст, мы могли бы их обсудить. Как свободные люди", - добавил легендарный чемпион.

Напомним, что на прошлой неделе Россия впервые использовала против Украины новую баллистическую ракету. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, сначала считалось, что это была межконтинентальная ракета.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении на росТВ сказал, что это был якобы испытательный пуск ракетной системы "Орешник". Впоследствии детали о новой российской баллистике рассказали в ГУР.

А Владимир Зеленский заверил, что Украина сейчас устанавливает всю информацию о новой ракете РФ, а также работает с партнерами "над поиском ответа на этот эскалационный шаг Кремля".