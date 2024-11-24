Зеленский об ударе "Орешником": работаем с партнерами над поиском ответа на этот шаг РФ

Украина устанавливает все детали о новой ракете РФ, которой был атакован Днепр. Параллельно вместе с партнерами идут работы над поиском ответа на этот эскалационный шаг Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский рассказал, что сегодня Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел показали информационным агентствам обломки российской ракеты, которая ударила по нашему Днепру.

"Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами по установке всех деталей и всех характеристик по этой ракете. И для того, чтобы вместе найти ответ на этот российский эскалационный шаг", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что у мира есть системы противовоздушной обороны, способные защищать и от такого.

"Надо на этом сосредоточиться - всем. Россия должна чувствовать, что каждый ее шаг на расширение войны имеет для нее последствия. Последствия - в наших действиях на фронте, наших воинов, наших подразделений. А также - последствия в действиях мира. В том, как мир отвечает", - заметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что нельзя давать российскому диктатору Владимиру Путину ни одной недели, чтобы адаптироваться и найти противодействие.

"Нужно постоянно делать все, чтобы Россия была вынуждена искать возможность мира. Настоящего мира. И это достигается только двумя вещами - помощью Украины и давлением на Россию. Спасибо всем в мире, кто именно так делает, кто - с нами, с Украиной, с украинцами! Спасибо всем нашим людям, которые воюют, работают ради Украины!", - сказал президент.