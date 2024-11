План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского

О том, когда команда Дональда Трампа подготовит свой "план окончания войны в Украине" и что в него может войти, к каким уступкам могут склонять Украину и готова ли на них пойти украинская власть, как может быть решен вопрос с контролем над территориями и вступлением Украины в НАТО, появятся ли в Украине миротворцы и на кого из союзников больше всего можно рассчитывать – об этом читайте в материале заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

Содержание

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США прошло уже почти три недели. И за это время фактически каждый день в ведущих западных изданиях выходит по одной, а то и по несколько обширных статей на тему того, как будущий президент США собирается заканчивать российско-украинскую войну, на какие условия могут согласиться Вашингтон, Киев и Москва, какие уступки для них недопустимы и так далее.

Все эти материалы, как правило, основываются на комментариях различных анонимных источников, в лучшем случае – своими мыслями на тему открыто делятся различные люди из республиканских кругов США. Но часто все сводится к попыткам угадать, о чем свидетельствует выбор Трампом того или иного функционера в свою будущую администрацию, анализу постов в соцсетях самого Трампа и его окружения, а то и вовсе к личным соображениям автора материала.

Пообщавшись с рядом собеседников из высшего военно-политического руководства Украины, РБК-Украина пришло к выводу: по состоянию на данный момент – как и ранее – до сих пор неизвестно, в чем состоит тот самый "план Трампа по Украине". И с предметными предложениями напрямую к Киеву ни он сам, ни люди из его нынешней команды не обращались.

А "сливы" в медиа различных "мирных планов" и концепций – это пока элемент внутриштабной борьбы в окружении будущего президента США, которая началась задолго до выборов. И различные ужимки в соцсетях на украинскую тему от миллиардера Илона Маска или президентского сына Дональда Трампа-младшего тоже укладываются в рамки этой борьбы за внимание первого лица.

Илон Маск (фото: Getty Images)

А тот, в свою очередь, пока больше занят внутриполитическими вопросами, которые для Трампа всегда были в приоритете. Но до Украины руки всерьез дойдут уже довольно скоро. Вероятно, состоится еще один его звонок в Кремль, уже более предметный. Вскоре в США отправится и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Нам важно оказаться там, у Трампа, раньше русских, продвинуть свою концепцию", – говорит РБК-Украина собеседник в президентском окружении.

По общему мнению источников, на протяжении следующего месяца, как раз к Рождеству, контуры возможного мирного урегулирования станут уже более заметными. А к 20 января в команде Трампа хотят подойти уже с готовым решением по Украине – чтобы, получив реальные полномочия, реализовать его в кратчайшие сроки. Пусть и не в обещанные "24 часа", но довольно оперативно. Этот "турборежим" по-американски, к слову, будет распространяться не только на украинскую тему, но и на Ближний Восток, на проблему с незаконными мигрантами и т.д. – Трампу с первых дней на посту будет важно показать свою способность решать вопросы, на контрасте с предшественником, которого он любил называть "сонным Джо". Хотя как минимум в случае с Украиной далеко не факт, что "турборежим" сработает – слишком уж большие масштабы набрала российско-украинская война, и даже от Трампа зависит далеко не все.

Как будет решаться вопрос с контролем над территориями

Фактически весь текущий год основные дипломатические усилия Украины концентрировались вокруг собственных механизмов: формулы мира, саммитов мира, впоследствии – плана победы. Что сейчас, после победы Трампа, делать с этим инструментарием, в Киеве еще не решили. По крайней мере, окончательно убирать их со стола украинская власть не собирается.

Два основных и самых тяжелых момента, лежащих в основе любого потенциального мирного соглашения – это территории и гарантии безопасности. Что касается территорий, то, по информации издания, Украина никогда не пойдет на то, чтобы формально отказаться от каких-то своих территорий в рамках 1991 года, даже с формальной точки зрения это запрещено законодательством.

Но в качестве промежуточного варианта, отправной точки для любых переговоров, рассматриваются границы, предшествовавшие полномасштабному вторжению, то есть 23 февраля-2022. Об этом публично неоднократно заявлял Андрей Ермак. А Владимир Зеленский подчеркивал, что Крым можно будет вернуть дипломатическим путем.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке (фото: Getty Images)

Очевидная проблема в том, что Россия категорически несогласна ни какой отход с текущей линии соприкосновения, ни к границам февраля-2022, ни тем более к границам-1991 (при том, что границы-1991 в публичных заявлениях украинского руководства стали звучать несколько реже).

Базовая переговорная позиция агрессоров основывается на ультиматуме, который еще летом выдвинул Владимир Путин – отказ Украины даже от ныне подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей. Другой аспект – то, что ситуация "на земле" пока складывается явно не в пользу Украины, ведь в последние месяцы мы теряем, хотя и медленно, территории на Донбассе, а не освобождаем их. И страна-агрессор в последние недели прилагает еще большие усилия к тому, чтобы взять под контроль как можно больше земли перед началом любых возможных переговоров.

В итоге, теоретически возможный вариант – когда Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым так и останутся вписанными в Конституции и Украины, и РФ как принадлежащие им. Тем более, что схожих ситуаций в мировой истории было немало. А по факту же обе стороны останутся "при своих", контролируя те территории, которые они будут занимать к завершению активной фазы боевых действий.

Это и будет та самая "заморозка", которую категорически не хотят воспринимать в Киеве – и, что примечательно, с которой так же не согласны и в Москве. Но такой сценарий выглядит хоть и вероятным, но не единственно возможным. Кроме того, с учетом текущих "реалий на земле" он предполагает, что часть Курской области РФ так и останется под контролем Украины – для Москвы это, естественно, мало приемлемый сценарий. Потому в кулуарах идут спекуляции о возможном "размене", скажем, части Курщины на захваченные россиянами территории Харьковской области. Или – что более вероятно – на Запорожскую АЭС, которая приносит оккупантам намного больше проблем, чем пользы. Но пока это все не более чем спекуляции.

Еще один аспект – как в таких условиях обеспечивать реальное прекращение огня, в условиях нулевого доверия сторон друг к другу. Наиболее очевидный в теории выход – ведение миротворческого контингента.

По словам ряда собеседников РБК-Украина, в "плане Трампа", когда он в каком-то виде наконец-то появится, идея с введением миротворцев тоже будет присутствовать, причем с указанием, что миротворцы должны быть из Европы. Это полностью ложится в русло концепции Трампа "безопасность Европы – это дело самих европейцев".

В Украине к этой идее отношение пока что очень прохладное. Ведь введение миротворцев – это фактически согласие на ту самую "заморозку конфликта" на неопределенный срок, которая для нас неприемлема. Есть и чисто практические сложности – слишком длинная линия соприкосновения, которую надо держать под контролем, гораздо длиннее, чем, к примеру, в Корее или Ливане.

И не факт, что крупные европейские страны так уж легко согласятся отправить значительный контингент своих сил в Украину, где они будут подвергаться огромному риску. Потенциально объем миротворческой миссии может быть расширен за счет третьих стран и переведен под мандат ООН, с привлечением условных бангладешцев или аргентинцев – но на данный это исключительно теоретический, умозрительный сценарий.

Гарантии безопасности для Украины и вступление в НАТО

Не менее важный вопрос, чем территории – это гарантии безопасности для Украины, для предотвращения новой российской агрессии, которые будут нужны в любом случае, независимо от того, как в итоге будет урегулирован вопрос "на земле".

Украинские собеседники The New York Times даже заверили издание, что вопрос гарантий является более приоритетным, чем вопрос территорий. После общения со своими источниками в военно-политическом руководстве страны РБК-Украина пришло к выводу, что на этот счет единого мнения нет. "Мое личное мнение – нам главное сохранить Украину как государство. Чтобы у нас остался плацдарм, с которого мы спустя какое-то время, когда сложатся условия, могли бы вернуть наши оккупированные земли. Но не все со мной согласны", – говорит один из собеседников издания.

Безусловно, главной гарантией для Украины стало бы членство в НАТО и защита как минимум подконтрольных территорий коллективными гарантиями безопасности согласно статье 5 Североатлантического договора.

Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне (фото: Getty Images)

Первый шаг на этом пути – получить официальное приглашение в Альянс, что указано первым пунктом в плане победы Зеленского. Судя по всему, частичное снятие запрета на удары вглубь РФ дальнобойным оружием – это максимум смелости, на который готова уходящая администрация Джо Байдена. Хотя в украинской власти до сих ожидают, что под конец своей каденции Байден все же может пойти на такой шаг – пригласить Украину в НАТО.

Еще одна идея относительно гарантий, которая ходит в украинском руководстве – получение не только военно-политических, но и экономических гарантии безопасности, которые во многом даже могут быть более эффективными, чем политические обязательства. Проще говоря, если у Запада появится в Украине серьезный бизнес, и этот бизнес окажется под угрозой в свете новой российской агрессии, сам же бизнес и будет толкать власти своих стран, чтобы они обеспечили защиту этих активов.

По словам одного из собеседников РБК-Украина, с этим расчетом и были выписаны отдельные пункты плана победы Зеленского, в частности, касающиеся разработки месторождений лития – сверхважного металла в эпоху развития электроники и популярности электромобилей.

"Но минус этих идей в том, что они не предполагают возврата границ-1991. Республиканцы смотрят на все прагматично. Условно говоря, вот у вас есть литий в Житомирской области, это понятно, его надо защищать. А что у вас на Донбассе? Уголь? Уголь нам не нужен, у нас самих есть. А аргументы про "нашу землю" и "наших людей", которых надо вернуть, они не воспринимают, говорят: вот, вы Донбасс когда потеряли, 10 лет назад? Так там уже не ваши люди и все в таком роде", – говорит один из собеседников издания.

На кого может рассчитывать Украина и какой запас прочности

Победу Дональда Трампа с большой растерянностью восприняли и европейские союзники Украины. Фактически все из них, кто открыто, а кто негласно поддерживали его соперницу Камалу Харрис, и теперь, как и Украина, вынужденно столкнулись с новой, непредсказуемой реальностью. Отсутствие реальной информации о том, что Трамп собирается делать в отношении Украины (и всей Европы в целом), и порождает различные околокапитулянтские идеи, вроде необходимости "заморозки конфликта" как можно скорее.

К исходу третьего года большой войны самыми преданными союзниками Украины остались балтийские страны и европейский Север. Несмотря на впечатляющие объемы помощи (в сравнении с размером этих стран), ее, конечно, Украине и близко не хватит.

С большими странами Европы ситуация сложная. Германия сейчас находится в глубоком политическом кризисе и накануне выборов, канцлер Олаф Шольц ожидаемо оказался первым действующим лидером большой семерки, который снял негласное табу на звонки Путину. Впрочем, ожидаемая смена власти в Берлине и приход христианских демократов во главе с Фридрихом Мерцем для Украины является потенциально хорошей новостью – по крайней мере, риторика Мерца гораздо решительнее риторики Шольца.

Великобритания после прихода к власти лейбористов в целом сохранила курс на поддержку Украины, но по оценке собеседников издания, Лондон все же стал вести себя менее решительно. К тому же правительство Кира Стармера сейчас столкнулось с массой внутренних проблем и резким обвалом рейтингов.

В таких условиях потенциальным лидером Европы, в том числе и в украинском вопросе, мог бы стать французский президент Эмманюэль Макрон. Европа, которая не оглядывается во всем на США, а опирается прежде всего на собственные силы – это концепция, с которой он выходил задолго до полномасштабного российского вторжения и которая выглядит очень уместной в эпоху американского изоляционизма Трампа. Впрочем, политические позиции Макрона после летних парламентских выборов заметно ослабли. А его идея об отправке в Украину французского контингента, которая активно обсуждалась в начале года и полностью забылась сейчас, категорически не была воспринята французским обществом.

Эмманюэль Макрон на брифинге в Киеве (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В любом случае, без американской поддержки Украине будет сложно, если в принципе возможно, вести оборонительную войну (не говоря уже о контрнаступлениях). Особенно, если радикальные трамписты реализуют свой предвыборный лозунг "Больше ни одного доллара Украине!" Это прямо признает и Владимир Зеленский. "Если они (США, - ред.) будут сокращать помощь, я думаю, мы проиграем", – заявил он в интервью Fox News, любимому телеканалу Трампа.

Конечно, даже если будущий американский президент запустит план по "принуждению Украины к миру" и одномоментно обрубит всю помощь, Украина далеко не сразу потеряет возможность к сопротивлению. Несколько миллиардных пакетов помощи предоставит еще администрация Байдена, уже подписаны многочисленные соглашения о финансовой и военной помощи на следующих год с разными странами и организациями, уже заключенные многомиллиардные контракты на вооружения для Украины никто разрывать не будет, собственное военное производство Украины тоже бьет рекорды и т.д.

Но насколько этого хватит? Никто из собеседников РБК-Украина не может дать четкого ответа. Многое зависит и того, как Трамп будет реализовывать вторую часть своего плана – "принуждать к миру" уже Россию. Относительно способности и желания страны-агрессора воевать дальше неопределенный период времени есть разные оценки. С одной стороны, Кремль явно не хочет идти на новую волну мобилизации, а суррогатные варианты вроде привлечения северокорейцев не решают проблему нехватки живой силы в корне. Российская экономика, с одной стороны, очень перегрета и может обвалиться уже в следующем году, с другой стороны – может и протянуть в текущем режиме и не один год.

"У США есть инструменты, кнут и пряник, чтобы влиять на русских. Например, могут где-то ослабить санкции, типа "мы дадим вам чуть больше экономики за пределлами БРИКС, в рамках которого у вас пока не сильно получается – а вы за это пойдете на такие-то уступки", – говорит один из собеседников издания.

В любом случае, консенсусный прогноз собеседников РБК-Украина в руководстве страны сводится к тому, что завершение боевых действий в следующем году по "плану Трампа" или по какому-то другому сценарию – вариант вполне вероятный. Но далеко не гарантированный.

При написании материала использовались публикации The New York Times, The Washington Post, Bloomberg и других западных медиа, оффрекорд-комментарии высокопоставленных собеседников РБК-Украина в украинской власти.