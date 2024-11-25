Хто такий Джо Роган, який не може тримати рота на замку і постійно потрапляє в скандали

Біографія Джо Рогана

Джо Роган народився в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, у 1967 році. Став відомим завдяки своїм виступам як стендап-комік, але його популярність різко зросла після того, як він почав працювати як ведучий телевізійних шоу. У 2001 році він отримав роль у ситкомі NewsRadio, а пізніше знявся в різних проектах, таких як Fear Factor, де був ведучим з 2001 по 2006 рік.

Однак найбільшу популярність йому приніс коментаторський досвід у UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат), де він почав працювати в 1997 році. Його коментарі стали культовими серед фанатів боїв, а Роган отримав визнання як один з найкращих коментаторів у світі MMA.

Джо Роган (фото: instagram.com/joerogan)

Одним з найбільших досягнень Джо є його подкаст The Joe Rogan Experience, який він започаткував у 2009 році. Подкаст став одним з найпопулярніших у світі, і він уклав ексклюзивний контракт з Spotify на суму 100 мільйонів доларів у 2020 році.

Джо Роган з гостями подкасту (фото: instagram.com/joerogan)

Скандали з Роганом

Джо Роган будує свій імідж на тому, що говорить все, що думає, і не боїться "зачіпати нерви". Його подкаст - один із найпопулярніших у світі, щодня його слухають мільйони людей.

Він запрошує гостей із різних сфер: від науковців і політиків до спортсменів і коміків. Це платформа, де обговорюють теми, які часто є табу для інших.

Джо Роган (фото: Getty Images)

Проте така відкритість має й зворотний бік. Багато хто вважає його небезпечним через поширення дезінформації та провокаційних ідей.

Оссь кілька основних моментів, що привернули до нього увагу та викликали критику:

Контроверсійні висловлювання про COVID-19: Одним із найбільших скандалів стала його позиція щодо пандемії та вакцинації. Роган неодноразово висловлював сумніви щодо ефективності деяких вакцин і використовував свій подкаст як платформу для обговорення альтернативних лікувань COVID-19, що викликало критику з боку медичних експертів та організацій охорони здоров’я. Його погляди на коронавірус спричинили хвилю протестів серед користувачів, а також привели до публічних суперечок з відомими особами, такими як Доктор Фаучі.

Джо Роган (фото: instagram.com/joerogan)

Гомофобні та расистські висловлювання: Роган неодноразово потрапляв у центр уваги через старі записи, де він вживав образливі слова щодо різних соціальних груп. У 2021 році він вибачався за використання расистських висловлювань у минулому, зокрема за застосування расових епітетів в одному з його старих подкастів. Хоча він вибачився за ці висловлювання, скандал не залишився непоміченим, і це знову підняло питання про вплив його подкасту на слухачів.

Виступи на захист конспірології: Роган також був критикуваний за підтримку різних конспірологічних теорій. Наприклад, він висловлював сумніви щодо виборів в США, поділяючи теорії про можливу фальсифікацію голосування. Крім того, він регулярно запрошує на свій подкаст гостей, які просувають теорії змови, що підвищує рівень критики щодо його впливу на молодіжну аудиторію.

Суперечка з трансгендерами та питання спортивної справедливості: Роган також став об’єктом критики через свої висловлювання на тему трансгендерних атлетів. Він висловив занепокоєння, що трансгендерні жінки (які колись були чоловіками) можуть конкурувати з біологічними жінками в спортивних змаганнях, що викликало обурення серед представників ЛГБТ-спільноти.

Критика Байдена та політичні висловлювання: Роган часто критикує американську політичну систему, особливо адміністрацію Джо Байдена. Наприклад, він нещодавно обговорював ситуацію з Україною, де висловлював сумніви щодо зовнішньої політики США. Він також неодноразово заявляв, що вважає Байдена слабким лідером, натомість підтримуючи колишнього президента Дональда Трампа.

Скандал з заявою Рогана про Зеленського

Під час свого останнього випуску подкаста з американським продюсером Скотом Сторчем Роган сказав, що не розуміє, як США надали дозвіл Україні наносити удари ATACMS по Росії, звернувши увагу на те, що чинний лідер Білого дому уже завершує свою каденцію. На його думку, такі рішення можуть розпалити Третю світову війну.

"Зеленський каже, що Путін наляканий. Йди до біса, чоловіче. Йдіть до біса, люди. Ви ось-ось розпочнете Третю світову війну. Ми проголосували за Трампа, і його ідея - закінчити все це лайно. Сподіваюся, йому вдасться зробити це", - сказав Джо.

При цьому він заявив, що "Путіну не потрібно було вторгатися в Україну, 100%". А також назвав удар росіянами "Орєшніком" по Дніпру "божевіллям".

Риторика Рогана викликала бурю критики серед людей з різних куточків світу. Володимир Кличко навіть записав звернення до подкастера, де звинуватив його у тому, що той "повторює пропаганду Путіна".

"Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати тебе і таких, як ти. Його війна повинна була тривати три дні, а вона триває вже три роки завдяки героїзму й жертвам мого народу. Тому ти використовуєш єдину зброю, яку Путін дійсно планує використовувати: пропаганду. І ця зброя дійсно послаблює наші демократії", - сказав на відео Володимир.

"Путінська Росія хоче знищити Україну тихо, вони хочуть, щоб Америка була тихою. Не великою, але тихою. Велика Америка - це не та Америка, яка відмовляється від країн, що захищають свободу своїм життям. Якщо коротко, то в мене є кілька суттєвих розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій подкаст, ми могли б їх обговорити. Як вільні люди", - додав легендарний чемпіон.

Нагадаємо, що минулого тижня Росія вперше використала проти України нову балістичну ракету. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, спочатку вважалося, що це була міжконтинентальна ракета.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні на росТБ сказав, що це був нібито випробувальний пуск ракетної системи "Орєшнік". Згодом деталі про нову російську балістику розповіли в ГУР.

А Володимир Зеленський запевнив, що Україна наразі встановлює всю інформацію щодо нової ракети РФ, а також працює з партнерами "над пошуком відповіді на цей ескалаційний крок Кремля".