Хитовая вышиванка Елены Зеленской: история рубашки, которую ищут все

В 2023 году Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в вышиванке украинского бренда. Образ вызвал большой резонанс, а сама модель стала популярной среди покупателей.

Дизайнер и основательница бренда GAPTUVALNYA Наталья Гергелюк в интервью РБК-Украина рассказала, как состоялся этот выбор и можно ли сегодня приобрести такую рубашку.

Как Елена Зеленская выбирала рубашку

"Это была большая честь для нас! Госпожа Елена Зеленская впервые появилась в вышитой рубашке нашего бренда в начале 2023 года", - рассказывает Наталья Гергелюк.

Модель называется "Гранатовая лоза" и до сих пор доступна для заказа.

"Это одна из наших самых популярных моделей, и мы очень рады, что она получила такое признание", - добавляет дизайнер.

Образ первой леди стал примером того, как вышитая рубашка может быть элегантной, современной и уместной в самые ответственные моменты публичной жизни.

Что известно о вышитой рубашке "Гранатовая лоза"

У бренда GAPTUVALNYA представлена серия вышитых рубашек под названием "Гранатовая лоза". Например, сорочка в цветах петриковской росписи и с кружевом украшена на руках, груди и спине. Ее стоимость 10 500 гривен. Вышиванка "Гранатовая лоза" в стиле петриковской росписи (скриншот: gaptuvalnya.com)

Вышиванка "Гранатовая лоза" в черном цвете с орнаментом черного цвета стоимость 7 300 гривен. Вышиванка "Гранатовая лоза" в черном цвете с черным орнаментом (скриншот: gaptuvalnya.com)

Рубашка с красным орнаментом на черном фоне стоит 8 100 гривен. Вышиванка "Гранатовая лоза" с черным и красным орнаментами (скриншот: gaptuvalnya.com)

Также представлены две вышиванки по мотивам традиционной рубашки с вышивкой на рукавах. Цена - 7 300 гривен. Вышиванка "Гранатовая лоза" по мотивам традиционной рубашки с вышивкой на рукавах (скриншот: gaptuvalnya.com)

Выбор Елены Зеленской - это вышитая блузка по мотивам традиционной рубашки "Гранатовая лоза" с белым орнаментом. Она является древним восточным символом благополучия и достатка. Стоимость такой рубашки также 7 300 гривен. Вышиванка "Гранатовая лоза" Елены Зеленской (скриншот: gaptuvalnya.com)