Платье в стиле кантри, соломенная шляпа и плетеная сумка: Дженнифер Лопес показала главные тренды лета 2025

Мода на лето 2025 года уже демонстрирует свои главные направления. Среди трендовых акцентов - платья в стиле кантри, плетеные сумки и соломенные шляпы. Эти элементы формируют образы, в которых сочетаются комфорт, женственность и вдохновение природой.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как эти элементы сочетает в повседневном стиле известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес.

Какой "лук" выбрала Джей Ло

Для расслабленного образа Дженнифер выбрала платье в стиле кантри в розово-белую клеточку с широкой юбкой и тонкими бретельками. Свой лук она дополнила соломенной шляпкой и плетеной сумочкой.

Волосы актриса собрала в небрежную прическу. Также завершить летний образ на каждый день она решила макияжем в нюдовых оттенках с акцентом на губах.



Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Платье в стиле кантри - хит лета 2025

Клетка: этот принт часто ассоциируется с деревенским стилем, пикниками и летней непринужденностью.

Широкая юбка: такая форма юбки была популярна в 50-х годах и часто встречается в образах пин-ап, что добавляет нотку ретро.

Тонкие бретельки: эта деталь подчеркивает женственность и легкость образа.

Общая атмосфера: легкость ткани, солнечный свет и цветы вокруг создают ощущение летней безмятежности, характерной для стиля кантри.



Дженнифер Лопес показала модное платье на лето (фото: instagram.com/jlo)

С чем носить платье, как у Дженнифер Лопес

Ковбойские сапоги или сандалии

Классическая обувь для кантри-лука - это ковбойские сапоги. Выбирайте варианты из мягкой замши или светлой кожи, с вышивкой или бахромой. Если на улице жарко, сапоги можно заменить на простые кожаные сандалии, босоножки на шнуровке или эспадрильи - они добавят легкости и не нарушат стилистику.

Джинсовая или замшевая куртка

Укороченная джинсовая куртка - классика кантри-образа. Она придает нотку непринужденности, подходит ко всем оттенкам и фактурам платья. Замшевая куртка с бахромой или мягкой текстурой - идеальный вариант для вечерних прогулок или поездок за город. Важно: выбирайте естественные цвета - беж, коричневый, светло-голубой.

Соломенная шляпа или панама

Кантри невозможно представить без соломенной шляпы с широкими полями. Она не только добавляет шарма, но и защищает от солнца. Панама из грубого текстиля или льна - более современная, но также работает в стиле кантри. Такие аксессуары придают образу легкости и завершенности, особенно в сочетании с минимальным макияжем и естественной укладкой.

Кожаный или плетеный ремень

Платье в стиле кантри обычно имеет свободный крой, поэтому ремень поможет подчеркнуть талию. Выбирай натуральные материалы - кожу, замшу или плетеную текстуру. Широкий ремень с пряжкой сделает акцент на ковбойском стиле, а тонкий - на более романтическом. Этот аксессуар помогает создать более собранный и завершенный образ.

Сумка-седло или плетеная сумка

Сумка-седло (saddle bag) - классика стиля вестерн. Она имеет округлую форму, часто с пряжками или бахромой и прекрасно сочетается с платьем в стиле кантри. Если хочете более легкий вариант - выбирайте плетеную корзину, сумку или "авоську". Такие сумки выглядят непринужденно и прекрасно подходят для лета.

Украшения из натуральных материалов

Кантри-лук не нуждается в ярких аксессуарах. Выбирайте деревянные серьги, кожаные браслеты, серебро ручной работы - это выглядит стильно и не перегружает образ. Ожерелье с камнями или кожаный шнурок с кулоном придадут этнический оттенок. Главное - минимализм и естественность.



Дженнифер Лопес показала тренды лета 2025 (фото: instagram.com/jlo)