Хітова вишиванка Олени Зеленської: історія сорочки, яку шукають всі
У 2023 році Перша леді України Олена Зеленська з’явилася на публіці у вишиванці українського бренду. Образ викликав великий резонанс, а сама модель стала популярною серед покупців.
Дизайнерка та засновниця бренду GAPTUVALNYA Наталія Гергелюк інтерв'ю РБК-Україна дизайнерка розповіла, як відбувся цей вибір і чи можна сьогодні придбати таку сорочку.
Як Олена Зеленська обирала сорочку
"Це була велика честь для нас! Пані Олена Зеленська вперше з'явилась у вишитій сорочці нашого бренду на початку 2023 року", - розповідає Наталія Гергелюк.
Модель має назву "Гранатова лоза" і досі доступна для замовлення.
"Це одна з наших найпопулярніших моделей, і ми дуже раді, що вона отримала таке визнання", - додає дизайнерка.
Образ першої леді став прикладом того, як вишита сорочка може бути елегантною, сучасною й доречною у найвідповідальніші моменти публічного життя.
Що відомо про вишиту сорочку "Гранатова лоза"
У бренду GAPTUVALNYA представлена серія вишитих сорочок під назвою "Гранатова лоза". Наприклад, сорочка в кольорах петриківського розпису і з мереживом оздоблена на руках, грудях і спині. Її вартість 10 500 гривень.Вишиванка "Гранатова лоза" в стилі петриківського розпису (скриншот: gaptuvalnya.com)
Вишиванка "Гранатова лоза" в чорному кольорі з орнаментом чорного кольору вартість 7 300 гривень.Вишиванка "Гранатова лоза" у чорному кольорі з чорним орнаментом (скриншот: gaptuvalnya.com)
Сорочка з червоним орнаментом на чорному тлі вартує 8 100 гривень.Вишиванка "Гранатова лоза" з чорним і червоним орнаментами (скриншот: gaptuvalnya.com)
Також представлені дві вишиванки за мотивами традиційної сорочки з вишивкою на рукавах. Ціна - 7 300 гривень.Вишиванка "Гранатова лоза" за мотивами традиційної сорочки з вишивкою на рукавах (скриншот: gaptuvalnya.com)
Вибір Олени Зеленської - це вишита блузка за мотивами традиційної сорочки "Гранатова лоза" з білим орнаментом. Вона є стародавнім східним символом благополуччя та достатку. Вартість такої сорочки також 7 300 гривень.Вишиванка "Гранатова лоза" Олени Зеленської (скриншот: gaptuvalnya.com)
Вас може зацікавити
- Дружина Решетніка продемонструвала трендовий лук на холодну весну
- Дженніфер Лопес показала головні тренди літа 2025
- Як носити широкі штани при невисокому зрості