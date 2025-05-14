Кожа, платформа и деним: жена Решетника продемонстрировала трендовый лук на холодную весну
Холодная весна - не повод отказываться от стиля. Можно надеть кожаную куртку, расклешенные джинсы и массивную обувь на платформе, которые вместе создают эффектный образ для нестабильной весенней погоды.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как эти тренды сочетает супруга популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник.
Какой "лук" выбрала Кристина Решетник
Для стильной фотосессии с детьми многодетная мама выбрала достаточно дерзкий образ с брюками клеш. Она надела синие джинсы с эффектом состаренного денима. Отметим, что такая модель сейчас на пике популярности и с ней можно создать комфортные луки.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Дополнить джинсы супруга Решетника решила черными ботильонами на платформе и высоких каблуках. Такая обувь делает акцент на ногах и зрительно удлиняет их.
Также она надела черный топ, а сверху накинула кожаную куртку с интересной деталью - пуговицами в виде ракушек.
Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Завершить модный образ Кристина Решетник решила часами и золотыми украшениями.
Кристина Решетник с сыновьями (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Почему следует повторить такой образ
Эти вещи легко сочетаются между собой и отлично подходят для холодной весны, когда еще нужна теплая одежда, но хочется выглядеть стильно. Это и делает их трендами весны 2025 года.
Кожаная куртка
Вещи из натуральной или искусственной кожи всегда популярны в переходные сезоны, а весной 2025 года она снова в центре внимания, особенно в виде курток с акцентными деталями (золотые или оригинальные пуговицы, приталенный крой, милитари-силуэты).
Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Деним свободного кроя
В 2025 году джинсы в стиле 90-х, расклешенные, baggy, slouchy, barrel вернулись как альтернатива узким силуэтам. Это удобно, модно и универсально.
Массивная обувь на платформе
Мода на "грубую" обувь продолжается - это и эстетика 90-х, и в комфорте в условиях весны, когда может пойти сильный дождь.
Золотые украшения
Металлические акценты - один из главных ювелирных трендов сезона. Массивные золотые браслеты, цепи и серьги придают образу роскошного минимализма.
Кристина Решетник показала главные тренды весны 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
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