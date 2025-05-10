Как носить широкие брюки при невысоком росте: стильные советы, которые действительно работают

Широкие брюки давно стали must-have в гардеробе, но девушкам невысокого роста иногда сложно найти "свою" модель. На самом деле все проще, чем кажется: стоит лишь знать несколько проверенных стилистических приемов, которые помогут вытянуть силуэт и выглядеть безупречно.

Широкие штаны - это отличный выбор, даже если у вас невысокий рост! Главное - правильно их стилизовать, чтобы они подчеркивали вашу фигуру и прибавляли уверенности.

Высокая посадка - ваш лучший друг

Брюки с высокой талией визуально удлиняют ноги, поскольку линия талии кажется более высокой. Выбирайте модели, которые начинаются на уровне вашей природной талии или немного выше.



Как носить широкие брюки (фото: instagram.com/anoukyve)

Правильная длина имеет значение

Идеальная длина широких брюк для невысокого роста - это когда они едва касаются обуви или заканчиваются на 1-2 см выше лодыжки. Слишком длинные штаны зрительно "съедят" ваш рост и будут выглядеть неряшливо. Если вы носите каблуки, штаны могут быть немного длиннее, но все равно не должны волочиться по полу.



С чем носить широкие брюки (фото: instagram.com/anoukyve)

Заправленный верх - залог пропорциональности

Заправляйте футболки, блузки, свитера или боди в брюки. Это подчеркнет вашу талию и создаст четкую линию между верхом и низом, опять же визуально удлиняя ноги. Если вы не хотите полностью заправлять верх, попробуйте частично заправить переднюю часть или использовать узкий ремень, чтобы пометить талию.



Широкие штаны отлично смотрятся при невысоком росте (фото: instagram.com/anoukyve)

Выбирайте правильный объем

Слишком широкие и объемные брюки могут зрительно сделать вас более низкими. Брюки-кюлоты или палаццо с более прямой линией могут быть хорошим вариантом.



Широкие штаны на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Обувь на каблуке или платформе

Каблуки - это классический способ прибавить росту. Платформа также может быть удобной альтернативой каблукам и добавит вам несколько сантиметров. Если вы предпочитаете обувь на плоской подошве, выбирайте остроносые балетки или лоферы, которые визуально удлинят стопу.



Широкие брюки в трендах 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Монохромные образы

Наряды в одном цвете или близких оттенках создают непрерывную вертикальную линию, что визуально делает вас выше.



Широкие брюки - мастхев 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Вертикальные линии и мелкие принты

Вертикальные полоски или другие вертикальные элементы в дизайне брюк также могут помочь визуально вытянуть силуэт. Избегайте больших и ярких принтов, перегружающих образ.



Широкие штаны на лето 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Аксессуары

Длинные бусы или серьги могут создать вертикальную линию и отвлечь внимание от невысокого роста. Маленькие сумки лучше смотрятся с широкими брюками, чем большие и объемные.



Широкие брюки (фото: instagram.com/anoukyve)

Экспериментируйте с пропорциями

Попытайтесь совмещать широкие штаны с более облегающим верхом, чтобы создать баланс. Короткий топ или кроп-топ в сочетании с высокой посадкой брюк также может смотреться очень стильно и зрительно удлинить ноги.

Главное - чувствовать себя комфортно и уверенно в своем образе. Не бойтесь экспериментировать и находить свой собственный стиль, который подчеркнет вашу индивидуальность, независимо от роста.



Широкие штаны - тренд лета 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)